У Фінляндії російський дипломат напав на активіста з РФ (фото)

Поліція Південно-Західної Фінляндії розпочала розслідування за фактом нападу дипломата на активіста

У суботу, 5 серпня, біля генконсульства РФ у місті Турку (Фінляндія) російський дипломат напав на активіста Петра Трофимова. Поліція Південно-Західної Фінляндії розпочала розслідування. Про це повідомляє Yle.

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Трофимов вийшов із пікетом на підтримку свого знайомого Дмитра Скуріхіна, якого в Росії засудили до 1,5 року колонії загального режиму за слова «Пробач, Україно».

Трофимов попросив прохожого сфотографувати його разом із плакатом, після чого з консульства вибіг чоловік, вирвав із рук протестувальника плакат і спробував його вдарити.

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«Працівник консульства РФ вибіг із воріт і, використовуючи нецензурні вирази, погрожував мені та моїм родичам фізичною розправою. Він вихопив плакат і розірвав його. Я ж ухилившись від ударів, залишився з уривками плаката в руках, а працівник втік за паркан», – розповів активіст.

Він підозрює, що у дипмісії проходив прощальний корпоратив, адже консульство припинить свою роботу за кілька місяців. «На задньому дворі консульства проходив пікнік з мангалом, можливо вживання алкоголю і зіграло з нападником злий жарт», – додав росіянин.

Трофімов розповів, що свідки зняли напад на свої телефони. Одне відео потрапило до редакції видання Turun Sanomat.

Скріншот відео нападу дипломата на Трофимова фото: Turun Sanomat

У зв'язку з інцидентом Трофімов подав заяву до фінської поліції, а також до прокуратури РФ.

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Нагадаємо, у липні стало відомо, що Фінляндія скасує дозвіл на роботу російського консульства в Турку після того як Росія оголосила про плани відкликати згоду на роботу генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.