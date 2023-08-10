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У Фінляндії російський дипломат напав на активіста з РФ (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Фінляндії російський дипломат напав на активіста з РФ (фото)
На плакаті росіянина написано «Пробач, Україно»
фото із соцмережі

Поліція Південно-Західної Фінляндії розпочала розслідування за фактом нападу дипломата на активіста

У суботу, 5 серпня, біля генконсульства РФ у місті Турку (Фінляндія) російський дипломат напав на активіста Петра Трофимова. Поліція Південно-Західної Фінляндії розпочала розслідування. Про це повідомляє Yle.

Трофимов вийшов із пікетом на підтримку свого знайомого Дмитра Скуріхіна, якого в Росії засудили до 1,5 року колонії загального режиму за слова «Пробач, Україно».

Трофимов попросив прохожого сфотографувати його разом із плакатом, після чого з консульства вибіг чоловік, вирвав із рук протестувальника плакат і спробував його вдарити.

«Працівник консульства РФ вибіг із воріт і, використовуючи нецензурні вирази, погрожував мені та моїм родичам фізичною розправою. Він вихопив плакат і розірвав його. Я ж ухилившись від ударів, залишився з уривками плаката в руках, а працівник втік за паркан», – розповів активіст.

Він підозрює, що у дипмісії проходив прощальний корпоратив, адже консульство припинить свою роботу за кілька місяців. «На задньому дворі консульства проходив пікнік з мангалом, можливо вживання алкоголю і зіграло з нападником злий жарт», – додав росіянин.

Трофімов розповів, що свідки зняли напад на свої телефони. Одне відео потрапило до редакції видання Turun Sanomat.

Скріншот відео нападу дипломата на Трофимова
Скріншот відео нападу дипломата на Трофимова
фото: Turun Sanomat

У зв'язку з інцидентом Трофімов подав заяву до фінської поліції, а також до прокуратури РФ.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Фінляндія скасує дозвіл на роботу російського консульства в Турку після того як Росія оголосила про плани відкликати згоду на роботу генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

Теги: росія дипломатія Фінляндія напад

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