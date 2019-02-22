У Закарпатській ОДА спростували фейк про відставку Москаля



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Геннадій Москаль залишається на своїй посаді

У прес-службі Москаля закликають ЗМІ оприлюднювати перевірену інформацію

Інформація про відставку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, що поширили напередодні місцеві ЗМІ, неправдива. Про це повідомляє офіційний сайт голови ЗОДА.

«Інформація про відставку голови Закарпатської ОДА – грубий фейк. Так звана «новина» щодо заяви голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля про відставку, підхоплена в, тому числі, центральними ЗМІ, – це грубий фейк. Не було ніякої заяви про відставку, Геннадій Москаль залишається на своїй посаді, щодня знаходиться на робочому місці і здійснює поїздки по області», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Москаля закликають ЗМІ оприлюднювати тільки перевірену інформацію, що можна з’ясувати в прес-службі облдержадміністрації.

Як повідомлялося, 21 лютого місцеві ЗМІ поширили новину про те, що голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль написав заяву про відставку. Відзначимо, що інформація про відставку Геннадія Москаля з'являється не вперше. У травні 2016 року він у відкритому листі звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням подати президенту Порошенку подання про його звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Причиною цього Москаль назвав протидію його боротьбі з «сигаретною мафією» в регіоні.