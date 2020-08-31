У Зеленського відреагували на обшуки в окупованому Криму



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Сьогоднішні обшуки - продовження системних злочинів із переслідування представників нелояльного кримськотатарського народу - представництво президента України в Автономній республіці Крим

Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських сімей є черговим злочином окупаційної влади - представництво президента України в Автономній республіці Крим

Росія намагається зробити з кожного незручного для режиму людини - екстреміста. Про це йдеться в заяві представництва президента України в Автономній республіці Крим, оприлюдненій у відповідь на обшуки російських силовиків у Криму в понеділок, 31 серпня.

Зазначено, що сьогоднішні обшуки - продовження системних злочинів із переслідування представників нелояльного кримськотатарського народу.

«Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських сімей є черговим злочином окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їхні батьки є цивільними журналістами та активістами», - заявила заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

У представництві засуджують дії окупаційної адміністрації із переслідування українців з громадською позицією. Також наголошується, що кожен подібний випадок документується і долучається «до переліку злочинів Російської Федерації, що здійснюються на території тимчасово окупованого Кримського півострова».

Як повідомлялося, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики після обшуку забрали до управління ФСБ журналіста Айдера Кадирова.

Нагадаємо, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар.

Спочатку було відомо про два обшуки: у Нижньогірському районі - у будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента «Грани.ру» Айдера Кадирова (14.06.1986) та у Радянському районі - у будинку Енвера Топчі (1991 р.н.).

«У селі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Також стало відомо про обшук в місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовича (1991 р.н.)», - додали в організації згодом.