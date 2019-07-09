У Зеленського запустили офіційний канал Офісу президента у Telegram



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В інформації про канал вказується, що він був створений 4 липня і станом на ранок 9 липня на нього підписалося близько 1,6 тис людей.

Офіс президента України (ОП) запустив свій офіційний канал в Telegram. Про це повідомляє прес-служба відомства.

В інформації про канал вказується, що він був створений 4 липня і станом на ранок 9 липня на нього підписалося близько 1,6 тис людей.

В останній інформацією на каналі Telegram Офісу президента йдеться про сьогоднішній брифінг заступника керівника Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука, що відбудеться о 13:00.

Раніше, 25 червня 2019 року президент Володимир Зеленський затвердив положення про Офіс президента України (колишня Адміністрації президента - ред.).

Офіс президента забезпечує в установленому порядку взаємодію президента з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян (в тому числі, політичними партіями, профспілками), підприємствами, установами, організаціями, сприяє підвищенню ефективності такої взаємодії.

Зеленський створив Офіс президента шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників адміністрації президента України (указ №417 / 2019 від 20 червня).