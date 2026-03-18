Сили оборони відбили масований штурм росіян під Покровськом

glavcom.ua
Сили оборони розгромили росіян під час спроби прориву біля Покровська
Знищено 26 окупантів, 14 мотоциклів і два автомобілі

Українські військові відбили масований штурм російських сил на захід від Покровська Донецької області, знищивши техніку та живу силу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід».

«Масований штурм на захід від Покровська. Вчора ворог випробував на міцність нашу оборону. Результат окупантам точно не сподобався», – зазначили військові.

За їхніми словами, російські війська намагалися прорвати українську оборону вздовж важливої логістичної артерії. «План ворога був зухвалим: прорватися трасою Е-50 (Покровськ-Павлоград) на 14 мотоциклах та двох автомобілях «Нива» у напрямку Котлиного. Одночасно вздовж залізничної колії сунула ворожа піхота, намагаючись перетнути трасу», – повідомили в УВ «Схід».

Після початку ураження ворог зазнав значних втрат. «Щойно почалися прильоти FPV, окупанти-штурмовики запанікували. Тих, хто не згорів разом із технікою, наздогнала смерть. Спроба завершилася для ворога фатально – не вижив ніхто. Транспорт спалили, живу силу вистежили і добили», – зазначили військові.

За підсумками бою, протягом дня українські захисники знищили 26 російських військових, 14 мотоциклів та два автомобілі.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 березня 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує. 

