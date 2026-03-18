Сили оборони відбили масований штурм росіян під Покровськом

Сили оборони розгромили росіян під час спроби прориву біля Покровська

Знищено 26 окупантів, 14 мотоциклів і два автомобілі

Українські військові відбили масований штурм російських сил на захід від Покровська Донецької області, знищивши техніку та живу силу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід».

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 18, 2026

«Масований штурм на захід від Покровська. Вчора ворог випробував на міцність нашу оборону. Результат окупантам точно не сподобався», – зазначили військові.

За їхніми словами, російські війська намагалися прорвати українську оборону вздовж важливої логістичної артерії. «План ворога був зухвалим: прорватися трасою Е-50 (Покровськ-Павлоград) на 14 мотоциклах та двох автомобілях «Нива» у напрямку Котлиного. Одночасно вздовж залізничної колії сунула ворожа піхота, намагаючись перетнути трасу», – повідомили в УВ «Схід».

Після початку ураження ворог зазнав значних втрат. «Щойно почалися прильоти FPV, окупанти-штурмовики запанікували. Тих, хто не згорів разом із технікою, наздогнала смерть. Спроба завершилася для ворога фатально – не вижив ніхто. Транспорт спалили, живу силу вистежили і добили», – зазначили військові.

За підсумками бою, протягом дня українські захисники знищили 26 російських військових, 14 мотоциклів та два автомобілі.

