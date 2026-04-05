Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року
Нині триває 1502-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів

За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне, Вишневе, Лісне, Великомихайлівка, Олександрівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Новоселівка, Рибальське, Любицьке Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 1

Минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 2

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 3

Агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 4

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 8

Противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 9

Відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 10

Минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 квітня 2026 року фото 11

Українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1502-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США не мали втручатися у війну в Україні
Трамп назвав війну в Україні помилкою політики США: подробиці
2 квiтня, 08:52
Коли немає перемог – з’являються ультиматуми
Стара платівка Кремля: чому «два місяці» – це не про Україну
1 квiтня, 13:44
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
1 квiтня, 01:45
Ізраїль і США синхронізували позиції щодо угоди з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
23 березня, 21:42
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
ОАЕ призупинила операції на великому газовому родовищі через атаку БпЛА
17 березня, 03:27
Тривала війна невигідна Трампу, бо йому цього не пробачать виборці
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
9 березня, 12:57
Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
9 березня, 08:53
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
8 березня, 00:28
Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі
Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном
6 березня, 10:31

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua