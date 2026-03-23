Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)

glavcom.ua
У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом
Після атаки на території порту виникла пожежа

Українські безпілотники цієї ночі атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив морський порт у Приморську, який є одним із найбільших експортних терміналів Росії на Балтійському морі, інформує «Главком».

Повідомляється, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони влаштували «бавовну» на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області.

«Кожен проданий барель російської нафти – це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки Росія не припинить агресію проти нашої держави», – повідомила Служба безпеки України. 

Генштаб Збройних Сил України також підтвердив ураження ворожого об'єкта. 

«Вражено нафтовий термінал «Транснефть – порт Приморськ». За попередньою інформацією, вражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об'єкту», – заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Місцеві мешканці повідомляли про велику кількість вибухів у районі порту. Близько 4-ї години ранку губернатор регіону Олександр Дрозденко також підтвердив атаку дронів. Він повідомив про пошкодження ємностей з паливом та виникнення пожежі. 

«У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом, виникло загоряння. Ведеться гасіння, персонал евакуйовано. Бойова робота з відбиття атаки триває», – написав Дрозденко.

На відео очевидці зафіксували густий чорний дим над територією об’єкта, який видно за багато кілометрів.

Дрозденко заявив, що російські засоби протиповітряної оборони нібито перехопили понад 60 ударних дронів.

Що відомо про Приморськ

Приморськ – це найбільший російський нафтовий експортний порт на Балтійському морі та ключовий вузол для вивозу сирої нафти й нафтопродуктів. Порт є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи, а його пропускна здатність сягає близько 1 млн барелів на добу.

Морська частина порту містить дев’ять причалів, більшість із яких обслуговує виключно нафтові танкери. Глибина акваторії до 18,2 метра дозволяє приймати судна дедвейтом до 150 000 тонн та довжиною понад 300 м.

Ключові потужності зосереджені у резервуарному парку, де функціонують 18 великих місткостей по 50 000 тонн кожна.

Супутники NASA зафіксували масштабні пожежі у порту Приморська, зокрема горить термінал перевалки світлих нафтопродуктів

«Главком» писав, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ.

Повідомляється, що після атаки дронів пошкоджено резервуар із паливом, на місці виникла пожежа. Персонал евакуювали, тривають роботи з ліквідації наслідків.Також губертанор зазначив, що над регіоном нібито збили десятки безпілотників, близько 35.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. 

