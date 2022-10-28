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Україна перейде на зимовий час: що потрібно знати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна перейде на зимовий час: що потрібно знати
Перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня
фото з відкритих джерел

При переході на зимовий час годинникова стрілка переводиться на одну годину назад

У ніч на 30 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4 годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на годину вперед, в останню неділю жовтня – о 4 годині на годину назад.

«Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби», – зазначає Кабінет міністрів України.

Уряд нагадує, що запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє Директива 2000/84/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий в кінці жовтня.

До слова, вчені стверджують, що переведення годинників може спровокувати погіршення роботи серцево-судинної системи, депресію і викликати медичні помилки.

Фахівці Центру громадського здоров'я рекомендують заздалегідь приділити увагу розпорядку дня і графіку відходу до сну і пробудження. Можна зрушувати цей час поступово, по 15 хвилин в день.

За 6 годин до сну варто уникати вживання кави, чаю і газованих напоїв.

Перед сном відмовтеся від алкоголю і сигарет.

Не вживайте важку, гостру, солодку їжу після 16:00.

Нагадаємо, що нардепи збиралися повернутися до питання переведення годинників. Останній раз спроба зупинити переведення годинників була на початку 2021 року – тоді народні депутати пропонували скасувати це і встановити на території країни єдиний час. Втім, Рада в підсумку законопроєкт не схвалила.

Теги: Кабмін українці Україна час

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