Уряд може скасувати переведення годинників без рішення Ради

Верховна Рада 19 березня провалила голосування за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки

Теоретично Кабмін може скасувати постанову №509, якщо на те буде політична воля

Кабмін може скасувати постанову про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час.

Про це повідомила народна депутатка з фракція «Слуга народу» Роксолана Підласа у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Є постанова уряду №509 1996 року про порядок обчислення часу. Вона є підставою для переведення стрілок годинника. Теоретично Кабмін її може скасувати, якщо на те буде політична воля. Автори законопроєкту, наскільки мені відомо, мають намір запропонувати уряду такий варіант розвитку подій», – зазначила Підласа.

У свою чергу нардепка заявила, що доопрацьований законопроєкт, що пропонує скасувати сезонний перехід часу в Україні та зафіксувати зимовий час UTC+2 (за міжнародною системою Coordinated Universal Time), потребуватиме двотижневого доопрацювання. Тому його розгляд відбудеться вже після 28 березня.

Як повідомлялося, в Україні хочуть відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час, і Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроект №4201 в першому читанні.

Через ці зміни в областях можуть з’явитися різні робочі графіки.

Попри це, Верховна Рада 19 березня провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки.

Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії. Планувалося, що у ніч з 27 на 28 березня українці переведуть час, перемістивши стрілки годинників на одну годину вперед. Отже, спати довелося б на годину менше.