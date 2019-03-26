Україна піднялася у рейтингу паспортів ще на одну сходинку



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Компанія Henley & Partners опублікувала оновлений Індекс паспортів

На сьогодні Україна займає 40 місце серед 121 країни

За три місяці Україна піднялася в рейтингу паспортів з 41-го на 40-е місце, хоча число безвізових країн залишилося колишнім - 128. Про це свідчить оновлений Індекс паспортів компанії Henley & Partners, що відображає зміни в безвізовому режимі країн світу за другий квартал 2019 року.

Як зазначається, 40 місце також займають Нікарагуа і Тувалу.

Перше місце в Індексі розділили Японія, Сінгапур і Південна Корея. Громадяни цих країн можуть відвідувати без візи або з візою після прибуття 189 держав.

Друге місце зайняла Німеччина з показником 188 країн, оскільки втратила безвізовий доступ в Узбекистан.

Третє місце розділили відразу 5 країн: Данія, Фінляндія, Франція, Італія і Швеція.

Великобританія і США все більше віддаляються від першого місця, яке вони займали в 2015 році. Великобританія зараз знаходиться на 5-му місці (185 країн без візи), США - на 6-му (184 країни). Brexit поки що не вплинула на позицію Великобританії в Індексі. Втрата позицій країни в рейтингу пов'язана в першу чергу з поліпшенням результатів азіатських країн.

Кількість безвізових напрямків для росіян скоротилася на одну країну за рахунок змін візового режиму з Оманом і зараз становить 118 країн.

Показники Республіки Білорусь не змінилися - 77 країн з безвізовим режимом. Республіка Молдова, яка нещодавно представила програму отримання громадянства через інвестиції, піднялася на одну позицію. Зараз вона займає 45-е місце (121 країна). За 10 років Молдова піднялася в рейтингу на 21 сходинку, Україна - на 22.

Паспорти країн, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, займають високі позиції. Мальта за три місяці піднялася з 9-ї на 8-й рядок рейтингу. Вона випереджає Австралію, Ісландію і Нову Зеландію. Результати Кіпру не змінилися: 16-е місце і 173 країни без візи. Чорногорія, яка повинна запустити свою інвестиційну програму в найближчі місяці, піднялася на 19 рядків з 2009 року, і зараз займає 43-е місце з показником 124 країни.

Афганістан і Ірак залишаються на останньому місці Індексу з показником 30 безвізових країн.