Україна святкує День Незалежності

День Незалежності в Україні пройде без урочистостей і з додатковими обмеженнями в ряді регіонів

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає 31-річницю проголошення Незалежності.

День Незалежності 2022 в Україні пройде без урочистостей і з додатковими обмеженнями в ряді регіонів. Причиною тому є розв'язана Росією повномасштабна війна і загроза ракетних ударів з боку окупанта.

Історія свята

День Незалежності України відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.

До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Її початком є існування Антської держави, державного об’єднання полян Русі, згодом об’єднання Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, у складі якого Київська і Волинська землі користувалися значною автономією.

У XVII ст. на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У XVIII ст. український народ втратив свою державність та опинився у межах двох імперій – Російської та Австрійської на наступних двісті років.

У XIX - на початку XX ст. зароджується і розвивається український національний рух, який привів до Української революції 1917-1921 pр. та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР, як держава, проіснувала не довго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ ст.

Після серпневого путчу в Москві, 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради республіки проголосила незалежність України та створення самостійної держави – України. Це означало, що Українська держава має свою неподільну й недоторканну територію, на якій діють виключно Конституція і закони України.

Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловились 90,32% громадян.

Традиції святкування

На День Незалежності України на Хрещатику у Києві традиційно відбувається військовий парад.

Українці в цей день одягають вишиванки, носять синьо-жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, сумок, аксесуарів. Співають українських національних пісень, які прославляють Батьківщину.

На жаль, 2022 року звичного святкування Дня Незалежності України не буде. Російські окупанти намагаються позбавити України найдорожчого - незалежності, суверенітету та життя українців.

Цікаві факти про День Незалежності України:

Вперше День Незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року. Однак пізніше дату перенесли на 24 серпня.

Рішення про проголошення незалежності України було прийнято не політиками, а народом на Всеукраїнському референдумі. Тоді на листочку було лише одне запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?". Понад 90% українців з різних областей відповіли ствердно.

24 серпня 1991 року було скликано надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради УРСР - сталося це через 3 дні після подавлення путчу консервативних сил СРСР. 346 депутатів (навіть комуністична партія УРСР) проголосували за незалежність України. Після завершення позачергового засідання (24 серпня 1991 року) біля трибуни опозиціонерами був виконаний гімн Українських Січових стрільців. Пісню відразу підхопили мітингувальники, які зібралися на вулиці. Вранці 23 серпня 1991 року в звичайному шкільному зошиті була записана чернетка Акту про проголошення незалежності України. Написали її Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко. Внести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор запропонував В'ячеслав Чорновіл. З ним український народ стояв на барикадах біля російського Білого дому. Пізніше прапор підняли над куполом парламенту.

24 серпня 1991 року український синьо-жовтий прапор вперше від 1920 року замайорів на флагштоку біля київської міської ради. 28 січня 1992 року Державний прапор України офіційно затвердили як державний символ. Синій колір прапора України означає все земне, а жовтий - символізує Творця, Бога-Отця та Вищу Духовність.

Перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України, відбувся на Хрещатику в Києві 24 серпня 1994 року.

Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук.

Польща стала першою державою, яка визнала незалежність України.

День Незалежності України святкують також і за кордоном - проводять акції, мітинги, флешмоби, концерти.

2 вересня 1996 року в обіг ввели національну валюту України - гривню.

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.