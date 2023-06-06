Молдова навчатиме українських саперів

Як повідомляє міноборони, навчання триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття

Тренінг проведуть з метою запобігання травмуванню або загибелі українського населення

Молдова організує кількатижневий тренінг для українських військових зі знешкодження вибухонебезпечних пристроїв. Про це оголосило Міноборони Молдови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з повідомленням, фахівці інженерного батальйону молдовського війська «Кодру» навчатимуть своїх колег зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Тренінг відбудеться в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови в межах гуманітарної допомоги з очищення території від вибухонебезпечних предметів внаслідок війни Росії проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тренінг відбудеться в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови фото: міноборони Молдови

Водночас тренінг проводиться з метою запобігання травмуванню або загибелі українського населення внаслідок вибуху залишених у землі предметів.

«Курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття», – додали в молдовському Міноборони.

Нагадаємо, Республіка Молдова може стати членом ЄС, маючи на своїй території безперервний придністровський конфлікт. Це може відбутися за прикладом Кіпру.

До слова, Польща передала Молдові велику партію зброї, боєприпасів та обладнання для оснащення поліції. Таке рішення Польща пояснила спробами внутрішньої дестабілізації в Молдові проросійськими силами.