Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС

Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв

Рішення допомогти Україні прийняла Національна комісія надзвичайних ситуацій Молдови

Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв (понад $236 тис.) для ліквідації екологічних та гуманітарних наслідків руйнувань на Каховській ГЕС. Про це повідомляє NewsMaker.

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«До партії гуманітарної допомоги входять водопомпові станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідне для пом’якшення наслідків затоплення», – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийняте Національною комісією надзвичайних ситуацій Молдови.

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Відомо також, що обладнання нададуть з резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю.

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Станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 10,55 м. Проте, вже о 8:00 він упав до 10,42 м. За дві години позначка знизилась на 13 см.

Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.