Україна та Шрі-Ланка підписали безвіз для дипломатів



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Сторони також обговорили питання захисту інтересів громадян обох держав

Угоду підписали на зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та Державний секретар Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Равіната Арьясінха

Україна та Шрі-Ланка підписали угоду про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що угоду підписали на зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та Державний секретар Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Равіната Арьясінха у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Пристайко та Арьясінха підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили актуальні питання порядку денного українсько-ланкійських відносин, підкресливши важливість активізації двостороннього політичного діалогу та посилення взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Окремо було обговорено питання захисту інтересів громадян обох держав.

Як повідомлялося, 26 вересня Україна домовилася про безвіз із Еквадором.

Нагадаємо, 24 вересня Україна підписала чергову угоду про безвізовий режим - до переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія. Тепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.