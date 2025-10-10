На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
Начальник Львівської ОВА подякував Польщі за підтримку України
З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує «Главком».
«Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України», – написав Козицький.
Начальник Львівської ОВА подякував Польщі за підтримку.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на село Лапаївка Львівської області загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців та четверо членів її родини. Їхній будинок було повністю зруйновано прямим попаданням ракети. Батько дівчинки, який понад 3,5 роки служить у ЗСУ, приїхав на руїни будинку у селі Лапаївка Львівського району, де мешкала його родина, щоб побачити наслідки трагедії.
