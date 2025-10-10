На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)

Радослав Сікорський (крайній зправа) розпочав візит в Україну з вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу РФ у Лапаївці

Начальник Львівської ОВА подякував Польщі за підтримку України

З робочим візитом на Львівщину прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує «Главком».

Радослав Сікорський розпочав візит в Україну з вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу РФ у Лапаївці фото: Максим Козицький/Facebook

Будинок у Лапаївці, знищений росіянами фото: Максим Козицький/Facebook

Тимчасовий меморіал біля зруйнованого будинку фото: Максим Козицький/Facebook

«Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України», – написав Козицький.

Начальник Львівської ОВА подякував Польщі за підтримку.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на село Лапаївка Львівської області загинула 15-річна школярка Анастасія Гриців та четверо членів її родини. Їхній будинок було повністю зруйновано прямим попаданням ракети. Батько дівчинки, який понад 3,5 роки служить у ЗСУ, приїхав на руїни будинку у селі Лапаївка Львівського району, де мешкала його родина, щоб побачити наслідки трагедії.