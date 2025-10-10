Головна Країна Суспільство
Зміна клімату в Україні. Аграрії назвали фрукт, на який варто робити ставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Слива має дуже розтягнутий період цвітіння, що рятує врожай від заморозків
фото з відкритих джерел

Угорка дає гарні врожаї, але лише при наявності зрошення

Попри часті посухи й весняні заморозки, українські садівники знаходять культури, здатні витримати кліматичні виклики. В Одеській області аграрії роблять ставку на сливу – урожай цієї культури цьогоріч перевищив торішній на третину й показав стабільність навіть за складних погодних умов. Про це пише «Главком» із посиланням на AgroTimes.

Зокрема, урожайність сливи у саду товариства з обмеженою відповідальністю «Колос» на Одещині цього року склала 30 тонн з гектару, що на 10 тонн з гектару більше, ніж торік.

Як пояснив розповів головний агроном господарства Петро Гусєв,, з урожаєм сливи немає проблем, бо вона не сильно потрапляє під погодні катаклізми в критичні фази вегетації. А ще, додав він, ця культура має дуже розтягнутий період цвітіння: якщо частина насаджень у фазі цвітіння потрапляє під заморозки, то інші ділянки квітнуть без проблем.

Усі 9 га господарства зі сливою – на зрошенні. Тут вирощують сорти класу угорка. За словами агронома, сорт Стенлей дуже добре реалізується як у свіжому вигляді, так і на переробку – його охоче купують виробники йогуртів, зокрема польські. Основні гуртові покупці сливи «Колоса» – з Одеської області, але приїжджають за нею і з Києва, Черкас і Кропивницького.

Петро Гусєв вважає, що слива – одна з небагатьох садових культур, на яку можна робити ринкову ставку в умовах змін клімату.

«Це одна з тих робочих конячок, яка економічно часто витягує на собі весь сад, – каже фахівець. – І з ринкового погляду вона може бути дуже вигідною. Наприклад, якщо ми збираємо 180–200 т сливи, то на переробку з них іде лише 20 т, тобто 10%, а левова частка – на свіжий ринок за хорошою ціною».

Раніше «Главком» писав, що Україна вже відчуває наслідки глобальних змін клімату: екстремальні опади на півдні та тривалі посухи на сході стають дедалі частішими, а їх інтенсивність зростає. За словами старшої наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Анастасії Чигаревої, кліматичні зміни вже впливають на Україну. Наприклад, 30 вересня 2025 року в Одесі випало 94 мм дощу, що становить 224% місячної норми. Гідрометцентр підкреслив, що за останні 10 років у місті зафіксовано 14 випадків сильного дощу, тоді як у попередні десятиріччя траплялося лише 2-3 випадки на 10 років.

До слова, що аналітики MkWeather попереджають, що зима 2025–2026 років може бути однією з найхолодніших за останні десятиліття, і Україна опиниться в центрі арктичного холоду. За прогнозом, грудень буде вологим і відносно м’яким, а січень принесе поступове зниження температур. Лютий очікується особливо суворим із сильними морозами та снігопадами.

