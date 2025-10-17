Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чому українські яблука стають дорожчими: роз’яснення експерта
фото з відкритих джерел

Подорожчання спричинене високим експортним попитом та витратами на зберігання і логістику

В Україні ціни на зимові сорти яблук зростають через активний експорт і дорогі технології зберігання, а дефіциту плодів на внутрішньому ринку не очікується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопку в agronews.ua. 

Українські яблука експортують як свіжі плоди, так і у вигляді екстрактів, що вигідніше в плані логістики та додає додаткову вартість. Основними ринками збуту є країни ЄС – Швеція, Німеччина, а також Східні країни, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Оман.

«Дефіциту по цих плодах в Україні не передбачається. Тобто обсягів вирощеної продукції вистачить для покриття попиту. Проте на кінцеву ціну впливають дорожче зберігання, брак робочої сили та підвищені витрати на добрива й логістику», – пояснив аналітик.

Він також додав, що змінилася структура виробництва, і це подорожчання закладається у вартість яблук для кінцевого споживача: «Ціни на зимові сорти яблук зростають з двох причин: перше – те, що ми експортуємо доволі-таки багато яблук за кордон і, мабуть, є деякий збільшений попит на зовнішніх ринках. А друге – це зберігання. Технології зберігання яблук трохи складніші і потребують додаткових витрат».

Нагадаємо, що в Україні ціни на яблука зростають через розширення експорту та активізацію професійних виробників. Хоч урожай цього року був непоганий, експортна складова формує ринкову ціну всередині країни. За словами Тараса Баштанника, президента Української плодоовочевої асоціації, дешевих яблук, які колись коштували 5 грн за кілограм, більше не буде.

У 2024/25 році експорт українських яблук впав на 64% – до 16,8 тис. тонн. Попри це, середня ціна зросла до $600 за тонну. Україна одночасно імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, тому зовнішня торгівля фруктами стала від’ємною.

В Україні ціни на яблука нового врожаю падають через слабкий попит. За останній тиждень вони знизилися приблизно на 12% і зараз коштують 35–45 грн/кг, залежно від сорту та обсягу. Частина продавців все ще продає яблука торішнього врожаю, зокрема імпортовані з Польщі.

Теги: ціни урожай Україна

