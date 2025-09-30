Головна Гроші Економіка
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро
Грантові кошти допоможуть українській енергетиці протистояти викликам опалювального сезону
фото: Українська енергетика

Донорами Фонду є уряди країн-партнерів, міжнародні фінансові інституції та приватні донори

У Фонд підтримки енергетики України на 15 вересня надійшли грантові кошти у сумі майже 1,251 млрд євро від 33 іноземних спонсорів з 22 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. Про це «Главкому» повідомили в Міненерго.

«Донорами Фонду є уряди країн-партнерів, міжнародні фінансові інституції та приватні донори. Основне завдання Фонду –  допомога українським енергетичним компаніям в оперативному відновленні пошкоджених або знищених об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ», – повідомили в Міненерго.

За даними міністерства, кошти Фонду, розміщені на окремому накопичувальному рахунку, поверненню не підлягають та спрямовуються виключно на закупівлю критично необхідного обладнання та/або послуг, які не можуть бути надані міжнародними партнерами у вигляді гуманітарної допомоги. Уся надана допомога надається реципієнтам у власність та не підлягає поверненню.

Через Фонд підтримки енергетики Україна отримує кошти та обладнання від урядів країн ЄС, США, Норвегії та інших партнерів.

За даними Кабінету міністрів, з моменту запуску у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 1,25 мільярда євро від понад 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 регіону України. Наприкінці вересня Велика Британія внесла до Фонду енергетичної підтримки України додаткові 48,7 млн євро, збільшивши свій загальний внесок до 150,6 млн євро.

Також Міненерго повідомило, скільки газу треба Україні, аби пережити зиму. На початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів

