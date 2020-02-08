Українці займають шосте місце серед іноземних студентів, що навчаються в Латвії



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Юріс Пойкаанс розповів, що у Латвії з початку 90-х вища освіта була латвійською мовою, окрім закладів приватної форми власності

Посол Юріс Пойкаанс розповів про ситуацію з утвердженням державної мови в латвійські освіті

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що ситуація з утвердженням державної мови в Латвії «дещо відрізняється від української».

За словами дипломата, в Україні значно пізніше прийняли закон про функціонування державної мови, через 25 років після латвійців. «У Латвії з початку 90-х вища освіта була латвійською мовою, окрім закладів приватної форми власності. Наразі відбувається перехід на латвійську мову навчання в загальноосвітніх школах», - пояснив Пойкаанс.

Латвійський посол зазначив, що офіційна Москва часто говорить про асиміляцію росіян у Латвії, проте «це неможливо від слова «взагалі». «Бо якщо людина говорить російською мовою вдома і вона знає латвійську мову, то це аж ніяк не означає асиміляцію. У нас є школи національних меншин: україномовна, декілька польськомовних шкіл. У цій ситуації важливо, щоб після завершення школи у дитини була можливість навчатися в латвійському університеті. Бо якщо дитина володіє тільки російською мовою, то альтернатива – тільки Росія. Ми втрачаємо людей. Найголовніше – зміцнити інтеграцію цих людей», - наголосив дипломат.

Пойкаанс розповів, що раніше викладання в школах нацменшин було 60% латиською, 40% національними мовами меншин, зараз вони переходять на модель 80% на 20%. «Але з 2021 року все буде тільки латиською мовою з 9 по 12 клас. Треба відзначити, що приватні вищі навчальні заклади нині викладають латиською та англійською мовами, раніше було ще й російською. Але ми частина Болонського процесу», - підкреслив дипломат і додав, що сьогодні українці займають шосте місце серед іноземних студентів, які навчаються в Латвії. «Тому знання англійської не є проблемою для українських студентів», - зауважив Юріс Пойкаанс.

Нагадаємо, Болонський процес – реформування національних систем освіти, спрямоване на створення спільної зони європейської вищої освіти. Покликаний підвищити конкурентоспроможність вищих навчальних закладів, полегшити доступність європейської освіти та кращу мобільність громадян на ринках праці Європи. 19 травня 2005 року міністр освіти Станіслав Ніколаєнко підписав Болонську декларацію від України.

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