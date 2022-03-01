Українцям роздаватимуть пакети з продуктами через поштові відділення

Держава шукатиме рішення для забезпечення жителів заблокованих міст продуктами харчування

Населенню буде організовано роздачу спеціальних пакетів з продуктами харчування через поштові відділення. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телеканалу «Рада».

Він додав, що це роздача таких пакетів наразі організовується в рамках гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів України, повідомляє «Укрінформ».

«Це буде окрема система роздачі пакетів з щоденним раціоном для населення. Ми будемо роздавати через мережу Укрпошти, «Нової пошти», можливо, будуть організовані відділи роздачі у супермаркетах та будуть задіяні до роздачі працівники соціальних служб», - сказав Шурма.

Він зазначив, що ситуація із забезпеченням продовольством населення залежить від регіону, і держава співпрацює з десятьма найбільшими продуктовими мережами для забезпечення продуктами харчування громадян України.

«Ми бачимо, що за сьогоднішню добу кількість відвантажень по основних містах в 3-4 рази більша, ніж у попередні дні. Ми будемо їх нарощувати кожного дня, думаю, протягом 3-5 днів ми повинні більш-менш стабілізувати ситуацію», - наголосив Шурма.

За його словами, наразі в окремих містах, таких як Чернігів, Суми, Харків та Херсон, дуже погана ситуація із забезпеченням продовольством, бо ці міста заблоковані. Шурма зауважив, що держава шукатиме рішення для забезпечення жителів цих міст продуктами харчування.

Шурма також повідомив, що українські виробники харчових продуктів першої необхідності отримають велике державне замовлення. «Ми сьогодні прийняли рішення про велике державне замовлення, яким ми гарантуємо завантаження всіх хлібопекарень, консервних заводів, м'ясних цехів, виробників круп, макаранів, які виробляють товари першої необхідності», - заявив він.

Він додав, що держава викупить усю продукцію, яку не зможуть реалізувати українські виробники, і роздасть її населенню.

За словами Шурми, значна кількість виробництв харчової продукції в Україні зупинилася через розірвані ланцюги поставок та відсутність платежів. Українська влада наразі в ручному режимі аналізує ситуацію на кожному підприємстві.

Як повідомлялося, українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян. Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги. Влада закликає усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи. Створено координаційний штаб.

Через російську агресію в Україні на сході нашої держави близько 40 тис. людей залишилися без світла та їжі.