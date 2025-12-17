Українське виноробство переходить на євростандарти з 2026 року

Нові норми передбачають захист географічних зазначень, створення державного реєстру виробників і оновлення вимог до якості вина

Новий закон про виноробство, що запрацює з 2026 року, має наблизити галузь до стандартів ЄС і посилити конкурентоспроможність українських вин. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

З початку 2026 року в Україні набере чинності оновлений Закон «Про виноград, вино та продукти виноградарства», який запроваджує сучасні правила для галузі відповідно до європейських стандартів. Зміни стосуватимуться вирощування винограду, виробництва та маркування виноробної продукції, повідомляє Держпродспоживслужба.

Головні нововведення:

Захист географічних зазначень

Будуть запроваджені правила, що охороняють назви вин, тісно пов’язані з конкретними регіонами та традиціями їх виробництва. Це сприятиме розвитку регіональних брендів і підвищенню впізнаваності українських вин.

Створення Виноградарсько-виноробного реєстру

Запрацює єдина державна база даних, що охоплюватиме всіх виробників і їхні виноградники.

Оновлення вимог

Зміняться стандарти якості, маркування та класифікації вин, що зміцнить позиції української продукції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Держпродспоживслужба забезпечуватиме контроль безпечності та якості продукції, а також дотримання нових правил і механізмів захисту географічних зазначень. Запровадження цих стандартів стане новим етапом розвитку українського виноробства.

До слова, улюблена пляшка європейського вина, може приховувати небезпеку. Уявіть, що замість ноток сливи чи цитрусових у кожному ковтку може бути присмак «вічних хімікатів» – токсичних сполук, які не розкладаються в природі.

Нове дослідження шокувало: у винах, вироблених в Європі за останні кілька років, виявлено трифтороцтову кислоту (TFA) – побічний продукт PFAS, хімічних речовин, що були створені, аби витримувати найекстремальніші умови.