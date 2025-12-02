Головна Світ Економіка
Провідний світовий виробник кави робить ставку на інший сорт зерен

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Провідний світовий виробник кави робить ставку на інший сорт зерен
Бразилія масово переходити на робусту через посухи та кліматичні зміни
фото із відкритих джерел

Найбільший у світі експортер арабіки інвестує у витриваліший сорт робусти

Смак бразильської кави може змінитися найближчими роками, оскільки найбільший світовий виробник зіштовхується з новою кліматичною реальністю. Інтенсивні посухи та аномальна спека, що вражають традиційні кавові регіони, змушують фермерів масово переходити з примхливої ​​арабіки на більш витривалу, але гірку робусту, пише «Главком».

Як повідомляє Bloomberg, виробництво робусті в Бразилії швидко зростає: за останні 10 років воно збільшилося більш ніж на 81%.

«Зростання виробництва робусті було викликане не лише попитом. Насправді, саме кліматичні проблеми та втрати врожаю арабіки стали головними факторами, які простимулювали це зростання», – пояснює Фернандо Максиміліано зі StoneX.

За останні три роки виробництво арабіки зростало на 2-2,5% на рік, тоді як робуста показувала зростання близько 4,8%. У поточному сезоні виробництво робусті підскочило майже на 22% , досягнувши рекордного врожаю.

Робуста є майже вдвічі врожайнішою за арабіку, що у поєднанні з високими світовими цінами робить її дедалі вигіднішою для інвестицій. Фермери адаптуються до спеки, висаджуючи кавові дерева в тіні місцевих порід, що допомагає зберегти вологу та продуктивність ґрунту. 

Зміна клімату збігається зі зміною споживчих уподобань та регуляторних вимог. Молоді споживачі менше переймаються «тонкими смаковими нотами» арабіки, віддаючи перевагу кастомізованим напиткам (з молоком, сиропами), де терпкий смак робусти маскується.

Новий закон ЄС про боротьбу з вирубуванням лісів не поширюється на розчинну каву (яку переважно роблять з робусти). Оскільки ЄС є найбільшим споживачем розчинної кави, цей виняток може різко збільшити попит на продукти з робусти, посилюючи її цінову привабливість.

Аналітики Rabobank вважають, що Бразилія швидко наздоганяє В'єтнам і може стати найбільшим у світі постачальником робусти, що дозволить країні зберегти свій статус головного світового постачальника кави в умовах кліматичного кризу.

До слова, світовий ринок кави стикається з довгостроковою проблемою: ціни, що вже досягли високих позначок, ймовірно, залишатимуться такими протягом тривалого часу. Згідно з аналізом видання, очікувалося, що певні торговельні поступки, зокрема зниження імпортних мит у Сполучених Штатах, можуть полегшити фінансовий тиск на кінцевих споживачів. Проте ціни продовжують демонструвати стійкість.

