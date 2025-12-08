В Україні зникне «коньяк» та «шампанське». Що зміниться з 1 січня 2026 року

З нового року відомі українцям алкогольниі напої змінять свою назву та етикетки

Українські виробники алкоголю проведуть масштабний ребрендинг

Після Нового Року українські виробники алкогольних виробів повинні будуть змінити назви своєї продукції. Йдеться про назви, які в Європейському Союзі є захищеними географічними зазначеннями (GI). Наприклад, «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес», «мадеру», «кальвадос» та назви, які не належать історично Україні. Про це пише «Главком» і посиланням на liga.net.

Повідомляється що це не раптові зміни, а завершення перехідного періоду, який передбачений Угодою про асоціацію Україна – ЄС та оновленими законами про географічні зазначення. Варто зазначити, що популярні алкогольні напої, які українці купують на новорічні свята та не лише, не зникнуть з полиць магазинів.

Річ у тім, що Україні зобов'язалася виконувати певні умови. Зокрема визнавати та охороняти європейські географічні зазначення, не використовувати на своїй території назви, прив’язані до конкретних регіонів ЄС та виконувати це після завершення перехідних періодів.

Тож з нового року відомі українцям алкогольні напої змінять свою назву та етикетки, але не зникнуть з продажу. Тому відомі марки алкоголю здійснять ребрендинг своїх виробів. Відомо, що за недотримання вимог географічного зазначення виробникам може загрожувати штраф від 5 до 15 мінімальних зарплат.

Раніше перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран розповів для «Главкому» про те, чому з 1 січня 2026 року Україна офіційно перестає використовувати радянський набір географічних назв. Віе також повідомив, що після цього зміниться для споживача.

