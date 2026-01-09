Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду

Пресофіцер ДСНС пояснив водіям, що треба мати із собою під час поїздки у негоду

ДСНС радить водіям брати в дорогу теплу ковдру та гарячий чай та дотримуватися низки правил

Водіям варто бути обережними та готовими до складнощів на дорозі під час негоди, що наразі вирує в Україні. ДСНС дала поради керманичам, як варто діяти у складних погодних ситуаціях. Про це розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий у телемарафоні, передає «Главком».

Пресофіцер ДСНС пояснив водіям, що треба мати із собою в дорозі під час складних погодних умов. «Потрібно прогрівати автомобіль час від часу, не дати йому замерзнути. Має бути зимова гума, має бути із собою (бажано) лопата і якийсь трос, щоб людину могли відбуксирувати у разі необхідності», – пояснив Олександр Хорунжий. Крім технічних порад, пресофіцер сказав, що водіям варто брати із собою в дорогу теплу ковдру та гарячий чай. Також він зауважив, що в екстрених ситуаціях на дорозі треба телефонувати за номерами 101/102.

ДСНС також закликає водіїв дотримуватися максимальної дистанції один від одного на дорозі. Також треба повідомляти інших водіїв аварійними знаками та сигналізацією, при зупинці. Ще в ДСНС закликають водіїв звертати увагу на прогноз погоди та обмеження на дорогах. Олександр Хорунжий порадив уникати проїзду на ділянках з обмеженим рухом.

Наразі рятувальники та поліція реагує на всі звернення щодо проблем через погіршення погоди. Олександр Хорунжий розповів, що частіше люди звертаються за допомогою через ДТП, аварійні ситуації, бувають й запити, щоб витягнути авто зі снігового замету. «Ми реагуємо на ці випадки у взаємодії з Національною поліцією України. Поліція пліч-о-пліч із нами працює, зокрема регулює рух і допомагає вивільняти машини», – зауважив пресофіцер ДСНС.

Нагадаємо, що заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ситуацію в областях та назвав, які траси наразі є найнебезпечнішими для руху транспорту. За словами Олексія Білошицького, найскладніші ситуації через опади фіксують в Івано-франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, а також в деяких місцях Вінницької та Житомирської областей.