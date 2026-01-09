На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія

29-річний Павло Бабій був відомим музикантом і учасником популярного оркестру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Бабія.

Скрипаль Херсонського камерного оркестру «Гілея» Павло Бабій на позивний Скрипка загинув на фронті 29 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у складі Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

Народився Павло Бабій 12 липня 1996 року. Він є вихованцем Музичної школи № 3 Херсонської міської ради. «Талановитий, дуже скромний, ввічливий, порядний та культурний в усіх розуміннях Павло Бабій. Вічна пам’ять Павлику, Герою! Назавжди в наших серцях!» – йдеться у дописі навчального закладу.

У Херсонській філармонії працював з квітня 2021 року. Після закінчення консерваторії – артист камерного оркестру «Гілея».

До війни Павло Бабій був скрипалем камерного оркестру «Гілея», активно брав участь у концертному житті та культурних проєктах фото: Херсонський камерний оркестр «Гілея»

29-річний Павло Бабій був відомим музикантом і учасником популярного оркестру, який мав значні досягнення у сфері класичної музики. «Його талант і відданість музиці були прикладом для багатьох», – зазначили у колективі «Гілея».

Павло Бабій загинув на фронті 29 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у складі Сил оборони України. Поховали захисника України 5 січня 2026 року у рідному Херсоні.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в окупованому Херсоні росіяни вбили диригента оркестру «Гілея» Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати.