Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
Павлу Бабію назавжди 29 років
колаж: glavcom.ua

29-річний Павло Бабій був відомим музикантом і учасником популярного оркестру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Бабія.

Скрипаль Херсонського камерного оркестру «Гілея» Павло Бабій на позивний Скрипка загинув на фронті 29 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у складі Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

Народився Павло Бабій 12 липня 1996 року. Він є вихованцем Музичної школи № 3 Херсонської міської ради. «Талановитий, дуже скромний, ввічливий, порядний та культурний в усіх розуміннях Павло Бабій. Вічна пам’ять Павлику, Герою! Назавжди в наших серцях!» – йдеться у дописі навчального закладу.

У Херсонській філармонії працював з квітня 2021 року. Після закінчення консерваторії – артист камерного оркестру «Гілея».

До війни Павло Бабій був скрипалем камерного оркестру «Гілея», активно брав участь у концертному житті та культурних проєктах
До війни Павло Бабій був скрипалем камерного оркестру «Гілея», активно брав участь у концертному житті та культурних проєктах
фото: Херсонський камерний оркестр «Гілея»

29-річний Павло Бабій був відомим музикантом і учасником популярного оркестру, який мав значні досягнення у сфері класичної музики. «Його талант і відданість музиці були прикладом для багатьох», – зазначили у колективі «Гілея».

Павло Бабій загинув на фронті 29 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у складі Сил оборони України. Поховали захисника України 5 січня 2026 року у рідному Херсоні.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в окупованому Херсоні росіяни вбили диригента оркестру «Гілея» Юрія Керпатенка за відмову співпрацювати.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія оснащує безпілотники Shahed термобаричними боєголовками та використовує їх для атак
Мутація «шахедів». Як Путін удосконалює дрони-вбивці Технології війни
17 грудня, 2025, 20:30
У лютому 2014-го біля управління СБУ загинули мирні люди
«Обвинуваченому дати Героя»? Справа про убивства під хмельницьким СБУ отримала несподіваний фінал Судові хроніки
19 грудня, 2025, 11:50
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
9 грудня, 2025, 08:09
Вітакер припустив, що завершення війни Росії проти України може стати питанням найближчого часу
Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни
25 грудня, 2025, 04:53
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
25 грудня, 2025, 15:03
Нині триває 1397-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року
21 грудня, 2025, 08:14
Унаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула та троє осіб постраждало
Наслідки удару по медзакладу у Києві: фото, відео
5 сiчня, 06:20
Петр Павел прокоментував скандальну заяву спікера чеського парламенту
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
3 сiчня, 10:51
Нейтральний атлет Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Вчора, 16:53

Суспільство

На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
На фронті загинув скрипаль Херсонського оркестру «Гілея». Згадаймо Павла Бабія
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії
Голова Українського інституту Національної пам’яті закликав західний світ припинити потурати Росії

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua