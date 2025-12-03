Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках
Експерт пояснив, як тип іпотеки впливає на необхідність економити
фото із відкритих джерел

Більша частина європейців з іпотекою змушені суттєво скорочувати свої витрати

Близько 75% європейців, які виплачують іпотечні кредити, були змушені скоротити свої витрати у 2025 році, щоб впоратися зі щомісячними платежами. Це середній показник по 23 країнах, охоплених дослідженням European Housing Trends від RE/MAX Europe. Як повідомляє Euronews із посиланням на звіт, іпотека змушує європейців економити на виходах у світ, предметах розкоші та відпустці, пише «Главком».

Коли іпотечним позичальникам доводиться скорочувати витрати, пріоритети розподіляються наступним чином: насамперед люди відмовляються від розваг, таких як побачення, походи в кіно, на фестивалі, у клуби та бари (41%). Також йдуть під скорочення люксові товари: сюди входять продукти та алкоголь преміум-класу, брендова косметика. Скорочують на них витрати або повністю відмовляються 38% позичальників.

Відпустка – це третя за популярністю стаття економії. Крім того, майже троє з десяти респондентів (29%) хоча б раз урізали витрати на купівлю одягу. Наступні на черзі – електроніка, сервіси за підпискою, товари для хобі, спортивні товари та абонементи в спортзал, а також повсякденні товари. 

Лише 25% іпотечних позичальників у 23 досліджених країнах «ніколи не доводилося скорочувати витрати».

Країни, де позичальникам порівняно комфортно (частка тих, хто не скорочував витрати): Нідерланди (44%), Литва (42%), Велика Британія (37%), Швейцарія (36%).

У той же час у низці країн, включаючи Мальту (7%), Румунію (7%), Угорщину, Ірландію, Туреччину, Словенію, Грецію, Хорватію та Італію, частка тих, кому не потрібно було економити, становить менше 15%. Це свідчить про те, що для більшості іпотека супроводжується труднощами.

Серед п'яти найбільших економік Європи найвищий показник комфорту у Великій Британії (37%), далі йдуть Німеччина та Іспанія (по 22%), Франція (21%) та Італія (14%). 

Генеральний секретар Європейської федерації іпотечного кредитування Лука Бертало зазначив, що доступність іпотеки залежить від фінансової інфраструктури країни. В одних країнах, наприклад, Німеччині та Іспанії, зростає тенденція до іпотек з фіксованою ставкою, тоді як в інших частіше пропонуються змінні ставки.

До слова, зростання цін на нерухомість у Євросоюзі змушує молодих людей розглядати стосунки не лише як особистий вибір, а як фінансову стратегію для подолання житлової кризи. Згідно з новим масштабним опитуванням, проведеним ріелторською компанією RE/MAX, значна частина європейців готова вступити у відносини, щоб розділити фінансовий тягар і швидше придбати власне житло. 

Читайте також:

Теги: економіка житло Литва Іспанія алкоголь продукти соціум нерухомість Німеччина відпустка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Німеччині зросла частка українців, яким почала подобатися їхня робота в країні
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
5 листопада, 09:13
Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відвідає Китай
Віцеканцлер Німеччини під час візиту до Китаю обговорить війну в Україні
17 листопада, 01:57
Джин-тонік допомагає уникнути здуття живота та зменшити споживання цукру
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
18 листопада, 18:01
В уряді Нідерландів оголосили про намір ліквідувати житло для українців після завершення тимчасового захисту
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
Вчора, 15:24
Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
9 листопада, 16:15
Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
17 листопада, 18:57
Кафе оштрафували на 38 тис. лір за виставлення рахунку за шматочок лимона
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
19 листопада, 17:48
21-річний киянин пояснив, що пошкодив чуже авто, оскільки не контролював себе через надмірне вживання алкоголю
У Києві юнак сидів на даху авто і молотив у скло ногами: що він розповів поліцейським
19 листопада, 11:44
Квартирна афера викрилася, коли тітка померлого почала оформлення документів для вступу у спадщину
Столичний рієлтор «продав» житло померлого друга своїй дружині
27 листопада, 19:18

Соціум

Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках
Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
Понад 50 ялинок та 200 м гірлянд. Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва
Понад 50 ялинок та 200 м гірлянд. Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році
Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua