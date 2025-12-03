Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках

Більша частина європейців з іпотекою змушені суттєво скорочувати свої витрати

Близько 75% європейців, які виплачують іпотечні кредити, були змушені скоротити свої витрати у 2025 році, щоб впоратися зі щомісячними платежами. Це середній показник по 23 країнах, охоплених дослідженням European Housing Trends від RE/MAX Europe. Як повідомляє Euronews із посиланням на звіт, іпотека змушує європейців економити на виходах у світ, предметах розкоші та відпустці, пише «Главком».

Коли іпотечним позичальникам доводиться скорочувати витрати, пріоритети розподіляються наступним чином: насамперед люди відмовляються від розваг, таких як побачення, походи в кіно, на фестивалі, у клуби та бари (41%). Також йдуть під скорочення люксові товари: сюди входять продукти та алкоголь преміум-класу, брендова косметика. Скорочують на них витрати або повністю відмовляються 38% позичальників.

Відпустка – це третя за популярністю стаття економії. Крім того, майже троє з десяти респондентів (29%) хоча б раз урізали витрати на купівлю одягу. Наступні на черзі – електроніка, сервіси за підпискою, товари для хобі, спортивні товари та абонементи в спортзал, а також повсякденні товари.

Лише 25% іпотечних позичальників у 23 досліджених країнах «ніколи не доводилося скорочувати витрати».

Країни, де позичальникам порівняно комфортно (частка тих, хто не скорочував витрати): Нідерланди (44%), Литва (42%), Велика Британія (37%), Швейцарія (36%).

У той же час у низці країн, включаючи Мальту (7%), Румунію (7%), Угорщину, Ірландію, Туреччину, Словенію, Грецію, Хорватію та Італію, частка тих, кому не потрібно було економити, становить менше 15%. Це свідчить про те, що для більшості іпотека супроводжується труднощами.

Серед п'яти найбільших економік Європи найвищий показник комфорту у Великій Британії (37%), далі йдуть Німеччина та Іспанія (по 22%), Франція (21%) та Італія (14%).

Генеральний секретар Європейської федерації іпотечного кредитування Лука Бертало зазначив, що доступність іпотеки залежить від фінансової інфраструктури країни. В одних країнах, наприклад, Німеччині та Іспанії, зростає тенденція до іпотек з фіксованою ставкою, тоді як в інших частіше пропонуються змінні ставки.

До слова, зростання цін на нерухомість у Євросоюзі змушує молодих людей розглядати стосунки не лише як особистий вибір, а як фінансову стратегію для подолання житлової кризи. Згідно з новим масштабним опитуванням, проведеним ріелторською компанією RE/MAX, значна частина європейців готова вступити у відносини, щоб розділити фінансовий тягар і швидше придбати власне житло.