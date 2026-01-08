Яке релігійне свято відзначається 9 січня 2026: традиції та молитва
Свята 9 січня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Полієвкта
9 січня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Полієвкта. Це свято присвячене мужності та щирій вірі першого мученика у вірменському місті Мелітіні, який обрав небесне царство замість земних почестей.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 січня 2026 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого мученика Полієвкта
9 січня православна церква згадує святого Полієвкта, який жив у III столітті. Він був воїном і першим у місті Мелітіні прийняв мученицьку смерть за християнську віру. Його близький друг Неарх був християнином, і коли почалися гоніння на вірян, Полієвкт, вражений мужністю християн, теж вирішив охреститися. Він відкрито виступив проти язичництва, розірвавши на міській площі царський указ про обов’язкове поклоніння ідолам. Попри вмовляння тестя-правителя та сльози дружини, Полієвкт залишився непохитним у своєму виборі. Його життя стало прикладом того, як потужна віра може змінити людину і надати їй сили вистояти перед будь-якими випробуваннями.
Молитви дня
Святий мученику Полієвкте! Ти, що воїном земним був, став непереможним воїном Царя Небесного. Молимо тебе: зміцни нашу віру, навчи нас бути мужніми перед лицем несправедливості та зла. Поглянь на наші потреби, захисти нас від усякої напасті та виблагай у Бога мир для нашої землі. Нехай твоя відвага надихає нас на добрі вчинки і дарує нам потужний захист у хвилини скрути.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити майбутню врожайність та погоду:
- Якщо на деревах видно іній – очікуйте на потужний врожай зернових культур.
- Якщо день ясний та морозний – літо буде погожим, теплим та без надмірних дощів.
- Якщо птахи збираються на верхівках дерев – весна прийде рано.
- Сильний туман у цей день віщує швидку відлигу та танення снігу.
Цей день вважався сприятливим для того, щоб наводити лад у господарстві та примирятися з близькими після святкових суперечок.
