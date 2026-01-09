9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 січня у світі відзначають Міжнародний день хореографів. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Полієвкта. Цей день у народному календарі часто називали початком підготовки до завершення зимових святкових гулянь.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 січня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день хореографа

Сьогодні професійне свято відзначають люди, які перетворюють музику на рух та емоції. Робота хореографа вимагає не лише таланту, а й дисципліни, адже створення потужних танцювальних постановок – це результат тривалих репетицій та творчого пошуку.

День словесника

День словесного ботаніка або День словесника (Word Nerd Day) відзначають 9 січня щорічно. Цей день є особливою подією для любителів сили мови та шанувальників слова. Цей день присвячений тим, хто знаходить радість у словах, їх значеннях і багатому мовному полотні.

Походження Дня словесника загадкове, а перше відоме святкування відбулося у 2014 році. Відтоді цей день став святом для всіх, хто любить слова, незалежно від того, чи це шанувальники кросвордів або фанати ігор зі словами.

Люди спілкуються один з одним з найдавніших часів, але наша мова з часом зазнала значних змін. Від базового словника наших предків до складних систем, якими ми користуємося сьогодні, слова відігравали вирішальну роль у нашому прогресі та успіху. У середньовіччі грамотність була розкішшю, і більшість людей насолоджувалися словами через усні розповіді. Лише в середині 18 століття читання і письмо стали більш доступними, що призвело до створення повних словників.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого мученика Полієвкта

9 січня православна церква вшановує пам'ять святого Полієвкта, який був першим мучеником у вірменському місті Мелітіні. Він жив у III столітті і був воїном за правління імператора Деція. Його друг Неарх був християнином і боявся, що гоніння розлучать їх. Тоді Полієвкт сам вирішив прийняти християнство. Він відкрито виступив проти язичництва, розбив ідолів, за що був підданий жорстоким тортурам. Незважаючи на вмовляння дружини та близьких, він виявив потужну стійкість і прийняв смерть за віру.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за погодою 9 січня, щоб знати, чого чекати далі:

Якщо на деревах видно іній – чекайте на потужний врожай зернових;

якщо день сонячний і морозний – літо буде погожим і врожайним;

птахи сидять на верхівках дерев – весна прийде рано і буде теплою;

якщо сніг іде великими пластівцями – незабаром настане відлига;

червоний захід сонця віщує сильний вітер та хуртовину наступного дня.

Історичні події

1349 – під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені заживо у своїх оселях – місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми;

1431 – в Руані почався судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 – перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 – у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі;

1792 – Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787-1792; Російська імперія приєднала землі між Південним Бугом і Дністром та Кубань;

1905 – 9 січня за старим стилем у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві «Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року;

1916 – поразкою Антанти завершилася спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 – іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 – оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором; два дні потому Франція та Бельгія окупували Рур;

1927 – у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 – діти молодші 18 років;

1951 – у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй;

1959 – на Кіровоградщині розпочались арешти членів підпільної організації «Об'єднання», створеної в м. Інта в Комі АРСР у 1956 р. молодими українськими політв'язнями, які вже могли виходити за межі концтаборів або перебували на вільному поселенні;

1972 – у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 – Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР;

2005 – на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата;

2007 – CEO Apple Стів Джобс представив перший iPhone;

2021 – авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Іменини

День ангела святкують: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид.