Що подорожчало з новорічного меню в Україні: ціни на продукти та напої

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Що подорожчало з новорічного меню в Україні: ціни на продукти та напої
З додаванням делікатесів (червоної ікри та риби) святковий стіл обійдеться родині в 4793 грн
Основні подорожчання припали на м'ясо, ковбаси та молочні продукти, тоді як овочі та фрукти значно здешевшали

За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком. Про це пише «Главком».

Зокрема, салат «Олів’є» (3 кг) коштуватиме 407 грн (+5,8%), а ковбаса – 180 грн за 0,5 кг (+12,5%). Овочі подешевшали: картопля (-57,6%), морква (-62,3%) та цибуля (-58%).

«Оселедець під шубою» (1,57 кг) обійдеться у 175 грн (+4%), а оселедець – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

М’ясні продукти подорожчали на 23%: 2,85 кг коштуватимуть 1269 грн. Найдорожче – сирокопчена ковбаса (410 грн за 350 г, +22%) та куряче філе (244 грн за кг, +40%).

Молочні продукти: твердий сир – 176 грн за 300 г (+19%), вершкове масло – 118 грн за 200 г (+14%).

Овочі – 473 грн (-5%): картопля (-58%), гриби (-11%), перець (+29%).

Фрукти – 200 грн (-22%): мандарини (116 грн за 2 кг).

Напої: шампанське «Артемівське» – 239 грн (+14%), бренді «Шабо» – 278 грн (+6%), безалкогольні – 149 грн (+34%).

З додаванням делікатесів (червоної ікри та риби) святковий стіл обійдеться родині в 4793 грн (+10,6%).

До слова, Карпати на Новий рік закріпили за собою статус найдорожчого внутрішнього курорту України. Готелі в Буковелі працюють у піковому режимі: коротких бронювань майже немає, а новорічна ніч продається як частина дорогих пакетів із банкетами, шоу та обмеженим доступом.

«Главком» зібрав пропозиції готелів у Буковелі та Яремчі й дізнався, скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах – разом із проживанням і святкуванням.

Теги: продукти ціни новорічні свята овочі фрукти підвищення цін зниження цін

