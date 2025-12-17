Що подорожчало з новорічного меню в Україні: ціни на продукти та напої
Основні подорожчання припали на м'ясо, ковбаси та молочні продукти, тоді як овочі та фрукти значно здешевшали
За розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком. Про це пише «Главком».
Зокрема, салат «Олів’є» (3 кг) коштуватиме 407 грн (+5,8%), а ковбаса – 180 грн за 0,5 кг (+12,5%). Овочі подешевшали: картопля (-57,6%), морква (-62,3%) та цибуля (-58%).
«Оселедець під шубою» (1,57 кг) обійдеться у 175 грн (+4%), а оселедець – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).
М’ясні продукти подорожчали на 23%: 2,85 кг коштуватимуть 1269 грн. Найдорожче – сирокопчена ковбаса (410 грн за 350 г, +22%) та куряче філе (244 грн за кг, +40%).
Молочні продукти: твердий сир – 176 грн за 300 г (+19%), вершкове масло – 118 грн за 200 г (+14%).
Овочі – 473 грн (-5%): картопля (-58%), гриби (-11%), перець (+29%).
Фрукти – 200 грн (-22%): мандарини (116 грн за 2 кг).
Напої: шампанське «Артемівське» – 239 грн (+14%), бренді «Шабо» – 278 грн (+6%), безалкогольні – 149 грн (+34%).
З додаванням делікатесів (червоної ікри та риби) святковий стіл обійдеться родині в 4793 грн (+10,6%).
До слова, Карпати на Новий рік закріпили за собою статус найдорожчого внутрішнього курорту України. Готелі в Буковелі працюють у піковому режимі: коротких бронювань майже немає, а новорічна ніч продається як частина дорогих пакетів із банкетами, шоу та обмеженим доступом.
«Главком» зібрав пропозиції готелів у Буковелі та Яремчі й дізнався, скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах – разом із проживанням і святкуванням.
