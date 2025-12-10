У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь

У 2024 році було зафіксовано 6 558 спалахів захворювань, пов’язаних із їжею

Кількість важких отруєнь лістерією в Європі збільшилась – понад 3 тис. випадків та високий рівень смертності

В Європі зафіксовано зростання кількості важких харчових отруєнь, пов’язаних із бактерією Listeria. У 2024 році зареєстровано понад 3 тис. випадків лістеріозу, з високою часткою госпіталізацій та смертності. Про це пише «Главком» із посиланням на euronews.com.

Звіт ECDC та EFSA вказує на можливі причини (зміна раціону, старіння населення) та виявляє продукти підвищеного ризику, такі як ферментовані ковбаси. Також відзначається зростання спалахів сальмонели, ключовим джерелом якої залишаються яйця.

Кількість важких харчових отруєнь, пов’язаних із бактеріями Listeria, у Європі зросла минулого року, імовірно, на тлі зміни раціону та старіння населення, попереджають органи охорони здоров’я та харчової безпеки.

У 2024 році було зареєстровано понад 3 тис. підтверджених випадків лістеріозу, при цьому близько 70% пацієнтів потребували госпіталізації, а кожен дванадцятий помер, йдеться в новому звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA).

Listeria – рід бактерій, які процвітають у вологому прохолодному середовищі; їх складно знищити навіть при інтенсивній санітарній обробці. Зараження, найчастіше через їжу, рідкісні, але можуть бути смертельними.

За даними звіту, до 3% готових до вживання продуктів мають рівень забруднення Listeria вище встановлених у ЄС граничних норм. Найчастіше забрудненими виявляються ферментовані ковбаси.

«Хоча забруднення трапляється рідко, Listeria може викликати важкі захворювання, тому ми вважаємо її однією з найсерйозніших харчових загроз», – сказав Оле Хойєр, який керує роботою ECDC, що об’єднує аспекти здоров’я людей, тварин та довкілля.

У звіті відстежувалися інфекції, спричинені Listeria, Salmonella, Campylobacter, E. coli, що продукує шигатоксин (STEC), та іншими бактеріями у країнах Європейського союзу, Великій Британії та ще восьми країнах, що не входять до ЄС.

У 2024 році було зафіксовано 6 558 спалахів захворювань, пов’язаних із їжею, що на 14,5% більше, ніж роком раніше, йдеться у звіті. При цьому кількість випадків та госпіталізацій також зросла, а кількість смертей минулого року знизилася.

За словами авторів, зростання харчових інфекцій, імовірно, обумовлено поєднанням факторів, включно зі зміною харчових звичок, наприклад, зростанням споживання готових страв, а також неналежними гігієнічними практиками під час поводження з їжею та старінням населення, більш уразливого до захворювань.

У 2024 році найбільша кількість смертей у спалахах харчових отруєнь з надійно встановленим джерелом була пов’язана з овочами та іншими продуктами не тваринного походження. Але сальмонела стала причиною більшості багатокраїнових спалахів загалом; ключовим фактором передачі були яйця та яєчні продукти.

За даними агентств ЄС, за останнє десятиліття відбулося значне збільшення кількості випадків зараження сальмонелою на птахофермах, і багато країн ЄС роблять недостатньо, щоб із цим боротися.

«Цього року значна кількість країн ЄС не змогла виконати всі цільові показники зі зниження рівня сальмонели у птахівництві; повної відповідності досягли лише 14 держав-членів», – заявив Франк Вердонк, керівник управління EFSA з біологічних ризиків, здоров’я та добробуту тварин.

Агентства нагадали, що люди можуть знизити ризик харчових інфекцій, зокрема підтримуючи температуру в холодильнику на рівні 5°C і нижче, вживаючи готові страви до закінчення терміну придатності, ретельно готуючи м’ясо, розділяючи приготовані та сирі продукти, а також миючи руки, кухонне приладдя та поверхні після контакту із сирими продуктами.

Також зазначається, що вразливі групи, включно з людьми похилого віку, вагітними жінками та людьми з ослабленою імунною системою, повинні уникати вживання продуктів підвищеного ризику, таких як готові страви, непастеризоване молоко та м’які непастеризовані сири.

