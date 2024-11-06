Українські аграрії вже засіяли більше 6 млн га озимих – Мінагрополітики

На даний час найбільше озимини засіяли на Хмельниччині та Миколаївщині

Українські аграрії станом на сьогодні вже засіяли 5,98 млн га озимих культур. У лідерах за обсягами сівби озимих на зерно аграрії Миколаївщини, Хмельниччини та Запорізької області. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже майже 4,9 млн га (95%). Тоді як озимого ріпаку посіяно понад 1 млн га.

Зокрема:

озимої пшениці – 4,3 млн га (96%);

озимого ячменю – 543,6 тис. га (85%);

озимого жита – 67,9 тис. га (96%);

озимого ріпаку – 1,07 млн га (96%).

Аграрії Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей завершили сівбу озимих зернових. Аграрії 12 областей завершили сівбу озимого ріпаку.

Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Миколаївської області – 503,1 тис. га (100,5%), Запорізької області – 100,8 тис. га (99,9%), та Хмельницької області – 238,8 тис. га (99,5%).

До слова, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в країні вже зібрано 62,2 млн тонн нового врожаю з площі 16,8 млн га. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Нагадаємо, як повідомляє пресслужба Міністерства економіки в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.