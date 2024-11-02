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Міноборони залучатиме жінок, ветеранів та людей з інвалідністю до розмінування територій

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони залучатиме жінок, ветеранів та людей з інвалідністю до розмінування територій
Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН
фото з відкритих джерел

Перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації 

Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів. Про це йшлося під час семінару «Рівні можливості: залучення людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», передає Міноборони.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust, зазначили у відомстві.

«Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», - йдеться у повідомленні.

Під час семінару учасників також ознайомили з підходами до працевлаштування та організації робочих місць для людей з інвалідністю в протимінній діяльності.

Нагадаємо, перший заклад охорони здоров'я в системі Міністерства оборони набув статусу Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Медзаклад працює в центральному регіоні й уже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав згідно з наказом Міністерства оборони, йдеться в повідомленні.

Також ДСНС отримала два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які були куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи United24.

Зазначається, що приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Теги: Міноборони українці розмінування

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