Урожай-2024: скільки і яких саме культур вже зібрали аграрії в Україні

Українські аграрії продовжують збирати урожай 2024 року

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в країні вже зібрано 62,2 млн тонн нового врожаю з площі 16,8 млн га. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Попри військову агресію РФ проти України українські аграрії кожного дня працюють для забезпечення продовольчої безпеки, – повідомляють у Комітеті з питань аграрної та земельної політики», – йдетьсяу повідомленні.

Загалом зібрано майже 40,2 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних та майже 5 млн тонн цукрового буряку. Зокрема:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 1,9 млн га (або 48 %), намолочено 10,6 млн тонн;

проса – обмолочено 82,9 тис. га (або 89 %), намолочено 156,1 тис. тонн;

гречки – обмолочено 85,8 тис. га (або 96 %), намолочено 124,3 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,3 млн га (або 87%), намолочено 8,8 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,1 млн га (або 80%), намолочено 4,8 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,2 млн тонн, Полтавщини – 3,5 млн тонн та Кіровоградщини – 2,7 млн. тонн. По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини – 63 ц/га, Черкащини – 60,5 ц/га та Івано-Франківщини – 60,2 ц/га.

Аграрії 12 областей проводять збирання цукрових буряків.

Нагадаємо, як повідомляє пресслужба Міністерства економіки в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.