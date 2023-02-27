У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ
Це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії
Під час проукраїнської демонстрації до 24 лютого провокатори з російського посольства в Бухаресті влаштували приховане стеження за учасниками акції. Про це «Главкому» розповіла організаторка акції Дар’я Кустанович.
За словами активістки, невідомі люди знімали на камеру мітингувальників під російським посольством.
«Під час заходу, присвяченому роковинам російського вторгнення, наші активісти почали скаржитися, що невідомі люди, одягнені в темний одяг, із закритими обличчями знімали учасників мітингу на приховану камеру», – розповіла Кустанович.
Зазначається, що це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії. За словами Кустанович, вже були випадки, коли проросійськи налаштовані громадяни ображали активістів.
Нагадаємо, на початку січня на параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z.
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