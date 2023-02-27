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У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ

Це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії

Під час проукраїнської демонстрації до 24 лютого провокатори з російського посольства в Бухаресті влаштували приховане стеження за учасниками акції. Про це «Главкому» розповіла організаторка акції Дар’я Кустанович.

За словами активістки, невідомі люди знімали на камеру мітингувальників під російським посольством.

У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ фото 1
Главком

«Під час заходу, присвяченому роковинам російського вторгнення, наші активісти почали скаржитися, що невідомі люди, одягнені в темний одяг, із закритими обличчями знімали учасників мітингу на приховану камеру», – розповіла Кустанович.

Зазначається, що це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії. За словами Кустанович, вже були випадки, коли проросійськи налаштовані громадяни ображали активістів.

У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ фото 2
Главком
У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ фото 3

Нагадаємо, на початку січня на параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z.

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Теги: Україна Румунія росія

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