У Румунії активісти скаржаться на провокаторів із посольства РФ

Це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії

Під час проукраїнської демонстрації до 24 лютого провокатори з російського посольства в Бухаресті влаштували приховане стеження за учасниками акції. Про це «Главкому» розповіла організаторка акції Дар’я Кустанович.

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За словами активістки, невідомі люди знімали на камеру мітингувальників під російським посольством.

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«Під час заходу, присвяченому роковинам російського вторгнення, наші активісти почали скаржитися, що невідомі люди, одягнені в темний одяг, із закритими обличчями знімали учасників мітингу на приховану камеру», – розповіла Кустанович.

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Зазначається, що це не перша провокація під час українських демонстрацій в Румунії. За словами Кустанович, вже були випадки, коли проросійськи налаштовані громадяни ображали активістів.

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Нагадаємо, на початку січня на параді у Румунії невідомі влаштували провокацію із літерою Z.