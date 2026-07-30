На Тернопільщині чоловік виростив кавун у формі серця

Чоловік експериментує з вирощуванням овочів і фруктів у спеціальних формах, надаючи їм незвичної форми

Плід ріс у спеціальній пластиковій формі й повністю повторив її контури

У Бучачі на Тернопільщині місцевий житель Петро Чорнота виростив кавун у формі серця. Щоб надати плоду незвичної форми, його помістили у спеціальну прозору пластикову конструкцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AgroPortal.ua.

Впродовж чотирьох днів кавун ріс усередині форми, поступово заповнюючи весь вільний простір. У результаті плід повністю повторив контури серця. На його шкірці також відобразилися написи та символи, нанесені на пластикову форму.

Увесь процес вирощування фермер щодня показував у соціальних мережах.

Скріншот із відео / Facebook Петра Чорноти

На відео можна побачити, як кавун поступово збільшується в розмірах і зрештою набуває незвичної форми. «Настав той час. Час розпаковки цієї формочки, у якій чотири доби проживав ось цей кавунчик. Подивіться, як все ідеально вийшло, як гладенько. Формочка вся повністю заповнена. Ніби цей кавунчик був у рідкому вигляді. І подивіться, яке карбування. «Love». Із цього боку також є якийсь ієрогліф. Напевно, теж означає любов. Подивіться, яка краса. Ось і настав той час», – розповів Петро Чорнота.

У Бучачі на Тернопільщині місцевий фермер виростив кавун у формі серця pic.twitter.com/5kO7Wt0EDL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2026

На цьому експерименти не завершилися. Після кавуна у формі серця Петро Чорнота вирішив повторити досвід з огірком. Молодий плід він також помістив у спеціальну пластикову форму, щоб під час росту овоч поступово набув форми серця. Перебіг нового експерименту фермер показує на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот із відео / Facebook Петра Чорноти

«Огірочок у формі серця. Ось у такій формочці він вже розвивається більше як дві доби. Спостерігаємо далі», – зазначив Петро Чорнота.

Нагадаємо, це не перший випадок вирощування кавунів незвичної форми в Україні. Ще у 2021 році на Одещині підприємство «Дунайський аграрій» виростило органічні кавуни у формі серця. До цього господарство також експериментувало з вирощуванням квадратних кавунів.