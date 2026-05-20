У Києві з'явилися перші кавуни та дині: яка вартість літніх ласощів

В Україні розпал сезону динь та кавунів припадає на серпень та вересень, тож аби по-справжньому насолодитися стиглими плодами за адекватними цінами, варто трохи почекати

На вуличних розкладках та продуктових ятках столиці з'явилися перші в цьому сезоні кавуни та дині. Проте через надзвичайно високу вартість перші літні ласощі є скоріше екзотикою, ніж повсякденною покупкою для киян. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Ціни на імпортну продукцію наприкінці травня «кусаються». За кілограм кавунів, які привезли з Азербайджану, продавці просять 140 грн. Тобто навіть за невеликий кавун вагою у 5 кілограмів доведеться викласти щонайменше 700 грн.

За кілограм перших динь у Києві просять 200 грн фото: glavcom.ua

Дині коштують ще дорожче – їхня вартість стартує від 200 грн за кіло. При цьому на цінниках країну походження динь продавці не вказують. Очевидно, що товар привезли з країн із теплішим кліматом або виростили у теплицях, через що логістика робить покупку недоступною для киян.

Нагадаємо, у липні минулого року в розпал сезону у супермаркетах столиці та на ринках можна було купити дині в середньому по 50-70 грн за кілограм. Найдорожчою тоді була диня сорту «Канталупе» у мережі супермаркетів Novus – її ціна становила 149,00 грн за кіло. У мережі «Екомаркет» диня «Узбецька» продавалася за ціною 109,90 грн. Водночас у супермаркетах «Сільпо» найдорожчою позицією виявилася диня сорту «Амал», яка коштувала 109,0 грн за кілограм.

До слова, на початку травня у Києві почали продавати першу полуницю із Закарпаття. За кілограм першої української ягоди продавці наразі просять 250 грн. Хоча ціна значно вища за розпал сезону, покупці вже починають прицінюватися до вітчизняного продукту.