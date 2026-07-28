Хмара назвав зброю, яка критично потрібна Україні

Очільник Міноборони попросив Німеччину пришвидшити передачу ракет-перехоплювачів, наголосивши, що їхнє постачання допоможе врятувати життя українців і захистити критичну інфраструктуру

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом заявив про критичну потребу України у ракетах-перехоплювачах для протидії російським балістичним атакам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби української армії, посилення протиповітряної оборони та перспективи довгострокового оборонного партнерства між Україною й Німеччиною.

За словами Хмари, Німеччина залишається найбільшим партнером України за обсягами безпекової допомоги. Водночас Київ готовий ділитися з союзниками досвідом сучасної війни та власними технологічними напрацюваннями.

«Налаштовані на взаємовигідну оборонну співпрацю з Німеччиною. Німеччина є найбільшим партнером України за обсягами безпекової допомоги. Водночас Україна має те, що потрібно всім сильним арміям майбутнього, – реальний досвід сучасної війни та технології, що допомагають виконувати завдання та зберігати життя воїнів. Готові ділитися цим досвідом із партнерами. Не на один рік, а в межах співпраці на десятиріччя вперед», – зазначив він.

Т.в.о. міністра оборони також повідомив, що поінформував німецького дипломата про актуальні потреби України та підготовку нових кроків у відповідь на російську агресію.

Окрему увагу сторони приділили захисту українського неба від балістичних ракет. Саме це питання, за словами Хмари, сьогодні є одним із найважливіших.

«Критичною залишається потреба в захисті неба. У цьому питанні роль і лідерство Німеччини мають велике значення. Запросив пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів, здатних протидіяти балістиці. Розраховуємо на різні механізми, які дозволять швидше закрити цю потребу. Вчасна допомога – це збережені життя українців, захищена критична інфраструктура та підприємства оборонної промисловості», – наголосив Хмара.

Наприкінці зустрічі очільник оборонного відомства подякував Німеччині та особисто послу Гайко Томсу за послідовну підтримку України та українських військових.

Нагадаємо, 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.