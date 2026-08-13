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Експорт пшениці з України може впасти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Експорт пшениці з України може впасти
США різко знизили прогноз експорту пшениці з України
фото з відкритих джерел

Мінсільгосп США урізав прогноз експорту української пшениці на 25%

Представник FAS USDA у Києві в серпневому звіті суттєво погіршив прогнози експорту пшениці та кукурудзи з України на 2026/27 маркетинговий рік. Про це пише «Главком».

Головними причинами стали блокування судноплавства через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі, посилення російських ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та цивільних суднах, що змушує судновласників відмовлятися від рейсів до українських портів. Додатково ситуацію ускладнює обмеління Дунаю, яке суттєво знижує пропускну спроможність альтернативних логістичних шляхів. Унаслідок цих факторів прогноз експорту української пшениці на 2026/27 МР було урізано на 25,5% – з 14,5 до 10,8 млн тонн.

Попри очікування, що різке скорочення постачань від одного з ключових світових експортерів підвищить попит і ціни на американське та європейське зерно, реакція бірж виявилася протилежною. Котирування на м'яку пшеницю на біржі Euronext у Парижі впали на 2,4%, тоді як у Чикаго залишилися без змін.

Загалом протягом тижня вересневі фьючерси на пшеницю знижуються вже другий тиждень поспіль: м'яка озима SRW-пшениця в Чикаго здешевшала на 1,6% до $235,4 за тонну (+0,8% за місяць), тверда озима HRW-пшениця в Канзас-Сіті втратила 0,5% і становить $262,2 за тонну (+6,9% за місяць), яра HRS-пшениця в Міннеаполісі впала на 3,7% до $246,2 за тонну (+2,3% за місяць), а м'яка пшениця на Euronext знизилася на 3,7% до €217,75 за тонну або $251,6 за тонну (+0,7% за місяць).

Котирування майже повністю втратили липневий стрибок, хоча ознак швидкого відновлення морського експорту з України немає, а на ринку також очікується обмеження відвантажень з російських чорноморських портів.

На внутрішньому ринку України експортні закупівельні ціни протягом тижня залишалися відносно стабільними. У портах Дунаю та Чорного моря за продовольчу пшеницю пропонують 8200-8900 грн за тонну ($160-175 за тонну), а за фуражну – 7900-8200 грн за тонну ($155-160 за тонну). Водночас закупівельні ціни з боку внутрішніх переробників знизилися до 7000-7500 грн за тонну з доставкою на млин.

Аграрії поки стримують продажі у сподіванні, що трейдерам вдасться налагодити нові маршрути постачань до країн ЄС або портів Румунії. Позиція біржових гравців наразі орієнтована на новий світовий баланс від USDA за 12 серпня, де очікується зниження показників для України на тлі підвищення прогнозів для США та Євросоюзу.

Як відомо, Україна з січня по червень 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. 

Найбільше агропродовольчої продукції Україна імпортувала з країн Європейського Союзу. За перше півріччя обсяг поставок із цього регіону становив $2,54 млрд, або 54% загальної вартості аграрного імпорту.

Теги: Україна пшениця

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