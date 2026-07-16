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Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 16 липня 2026 року

Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України та затвердила оновлений склад Кабінету міністрів. Тим часом президент Володимир Зеленський визначив, хто тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони. «Главком» склав добірку головних подій 16 липня.

Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України

Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року фото 1
скриншот з відео

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. Проти висловився один парламентар, семеро утрималися, ще 21 депутат не взяв участі в голосуванні.

Після оголошення результатів Корецький подякував парламенту за підтримку та заявив, що зробить усе можливе, аби виправдати довіру.

Верховна Рада затвердила новий склад уряду

Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року фото 2
фото: Ярослав Железняк/Telegram

Після призначення прем'єр-міністра парламент проголосував за новий склад Кабінету міністрів України. Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати. Таким чином уряд розпочинає роботу в оновленому складі.

Уражено російський Су-24М на аеродромі «Саки» в Криму

Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року фото 3
скриншот з відео

Оператори центру спецоперацій «Омега» на аеродромі «Саки» в окупованому Криму уразили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. 

Півненко зазначив, що перший БпЛА влучив у носову частину Су-24М, другий завдав повторного удару в район паливних баків та остаточно його знищив.

Україна повернула ще 501 тіло загиблих

Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року фото 4
фото: Координаційний штаб

За результатами чергових репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 501 загиблого. За твердженням російської сторони, вони можуть належати українським військовослужбовцям. 

У Координаційному штабі зазначили, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертами проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного із репатрійованих загиблих.

Інші важливі новини:

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Теги: Верховна Рада Україна уряд

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