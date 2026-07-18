Польсько-українська криза. Туск відреагував на ініціативу Зеленського

Туск привітав рішення Зеленського та наголосив, що Польща готова до «дружнього та серйозного діалогу»

Глава польського уряду наголосив, що Варшава готова до діалогу з Києвом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо зміцнення співпраці між Києвом і Варшавою. Як інформує «Главком», відповідну заяву глава польського уряду зробив у соцмережі Х.

Туск привітав рішення Зеленського та наголосив, що Польща готова до «дружнього та серйозного діалогу».

«Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського, що стосуються відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного й дружнього діалогу у справах, які нас об’єднують, та тих, що сьогодні нас роз’єднують», – написав Туск в Х.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті.

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.