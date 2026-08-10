Як уникнути деменції у страшому віці? Вчені назвали три шкідливі фактори

Фактори, згадані у дослідження, мали вплив на розвиток не лише деменції, але й серцево-судинних захворювань

Учасники дослідження, які не палили, мали найнижчі показники деменції

Деменція найчастіше зустрічається у людей старшого віку. Проте деякі фактори можуть підвищувати ризик розвитку хвороби. Вчені розповіли, що може попередити це захворювання ще у ранньому віці. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження у журналі Neurology Open Access.

Під час дослідження вчені проаналізували дані 12 тис. учасників, за якими спостерігали близько 26 років. Участь взяли люди віком від 46 до 70 років, у яких була відсутня деменція. Головними критеріями, за якими стежили науковці, були три фактори: паління, діабет та гіпертонія. Ці показники є потенційними чинниками, які впливають на розвиток деменції.

Учасники, які не палили, не мали діабету та відзначалися стабільним артеріальним тиском, мали найнижчі показники деменції. Однак у людей, які палили, мали діабет або проблеми з артеріальним тиском, ймовірність виникнення хвороби була у 2,68 раза вищою.

За словами лікаря Дунга Тріна, результати дослідження є «переконливими». Згадані фактори мали вплив на розвиток не лише деменції, але й серцево-судинних захворювань. «Вони підкреслюють тісний зв'язок між серцево-судинним здоров'ям та здоров'ям головного мозку в середньому віці. Високий кров'яний тиск, діабет і куріння можуть пошкоджувати кровоносні судини, посилювати запалення та з часом знижувати стійкість мозку», – пояснив фахівець, який не брав участі в дослідженні.

Дунг Трінь також наголосив, що дослідження не доводить прямого зв’язку між відмовою від цих трьох факторів і 13 додатковими роками життя без деменції. «Цифра порівнює людей без жодного з трьох факторів ризику з тими, хто мав усі три, а «виживання без деменції» відображає як час розвитку деменції, так і загальну тривалість життя», – сказав лікар.

Водночас директор Центру старіння та хвороби Альцгеймера Джефрі Кей зауважив, що результати дослідження показують середні показники для групи людей, але на практиці ризик хвороби у кожної людини може бути різним.

Ще один лікар Джозеф Кореш порадив не зосереджуватися саме на трьох факторах, аби зменшити ризик деменції. «Найефективнішим способом профілактики є уникнення протягом усього життя комбінованих ризиків, пов'язаних із судинами, способом життя, сенсорною, соціальною та економічною сферами», – зауважив він.

У майбутньому вчені хочуть точніше оцінювати індивідуальні ризики, враховуючи генетику, доступ до медичної допомоги та соціально-економічні умови.

Нагадаємо, вчені виявили низку факторів, які ще з народження можуть вплинути на розвиток деменції. Команда науковців з 15 країн провели дослідження з виявлення факторів ризику деменції, що проявляються на ранніх етапах дитинства. Один з факторів ризику пов’язаний з віком матері. Народження дітей після 35 років та короткі інтервали між вагітностями мають значні ризики розвитку деменції у дитини в майбутньому.