Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку
З появою перших фур ціни на кавуни помітно знизилися
У столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки, з яких розвантажують свіжий урожай, повідомляє «Главком».
Зокрема, біля ринку поблизу станції метро «Героїв Дніпра» кореспондент «Главкома» зафіксував розвантаження фур з баштанними.
Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від 20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.
Асортимент динь також чималий, але й ціновий розкид відчутніший. Звичайну диню можна придбати по 25 грн за кілограм, а за солодші сорти цінник піднімається до 45 грн.
Найдорожчою наразі залишається диня «Колгоспниця» – її вартість на ринку коливається від 50 до 75 грн за кілограм.
Нагадаємо, гуртова ціна херсонських кавунів цьогоріч становитиме близько 10 грн за кілограм. У 2026 році на Херсонщині засіяли близько 1 тис. га кавунів і понад 400 га динь. Після знищення зрошувальної системи регіону фермери змушені використовувати переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу. Це суттєво збільшує собівартість вирощування баштанних культур.
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