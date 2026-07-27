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Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку
Ціни на кавуни стартують від 16 грн за кілограм
фото: glavcom.ua

З появою перших фур ціни на кавуни помітно знизилися

У столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки, з яких розвантажують свіжий урожай, повідомляє «Главком».

Зокрема, біля ринку поблизу станції метро «Героїв Дніпра» кореспондент «Главкома» зафіксував розвантаження фур з баштанними. 

Працівники розвантажують фуру з кавунами
Працівники розвантажують фуру з кавунами
фото: glavcom.ua
На ринку вже з'явилися палатки, де продають лише кавуни та дині
На ринку вже з'явилися палатки, де продають лише кавуни та дині
фото: glavcom.ua
Біля палаток вже можна побачили гори кавунів
Біля палаток вже можна побачили гори кавунів
фото: glavcom.ua

Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від  20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.

Херсонські кавуни стартують з позначки 20 грн за кіло
Херсонські кавуни стартують з позначки 20 грн за кіло
фото: glavcom.ua
Найвища ціна на ринку – 22,99 грн за кіло
Найвища ціна на ринку – 22,99 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Асортимент динь також чималий, але й ціновий розкид відчутніший. Звичайну диню можна придбати по 25 грн за кілограм, а за солодші сорти цінник піднімається до 45 грн.

Найдешевші дині на ринку
Найдешевші дині на ринку
фото: glavcom.ua
Заплативши 45 грн за кіло, можна купити солодку, ароматну диню
Заплативши 45 грн за кіло, можна купити солодку, ароматну диню
фото: glavcom.ua

Найдорожчою наразі залишається диня «Колгоспниця» – її вартість на ринку коливається від 50 до 75 грн за кілограм.

Диня «Колгоспниця»
Диня «Колгоспниця»
фото: glavcom.ua
Диня «Колгоспниця» за ціною 75 грн за кіло
Диня «Колгоспниця» за ціною 75 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, гуртова ціна херсонських кавунів цьогоріч становитиме близько 10 грн за кілограм. У 2026 році на Херсонщині засіяли близько 1 тис. га кавунів і понад 400 га динь. Після знищення зрошувальної системи регіону фермери змушені використовувати переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу. Це суттєво збільшує собівартість вирощування баштанних культур.

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Теги: Київ продукти ціни

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