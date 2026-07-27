Сезон у розпалі: скільки коштують кавуни та дині на столичному ринку

Ціни на кавуни стартують від 16 грн за кілограм

З появою перших фур ціни на кавуни помітно знизилися

У столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки, з яких розвантажують свіжий урожай, повідомляє «Главком».

Зокрема, біля ринку поблизу станції метро «Героїв Дніпра» кореспондент «Главкома» зафіксував розвантаження фур з баштанними.

Працівники розвантажують фуру з кавунами фото: glavcom.ua

На ринку вже з'явилися палатки, де продають лише кавуни та дині фото: glavcom.ua

Біля палаток вже можна побачили гори кавунів фото: glavcom.ua

Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від 20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.

Херсонські кавуни стартують з позначки 20 грн за кіло фото: glavcom.ua

Найвища ціна на ринку – 22,99 грн за кіло фото: glavcom.ua

Асортимент динь також чималий, але й ціновий розкид відчутніший. Звичайну диню можна придбати по 25 грн за кілограм, а за солодші сорти цінник піднімається до 45 грн.

Найдешевші дині на ринку фото: glavcom.ua

Заплативши 45 грн за кіло, можна купити солодку, ароматну диню фото: glavcom.ua

Найдорожчою наразі залишається диня «Колгоспниця» – її вартість на ринку коливається від 50 до 75 грн за кілограм.

Диня «Колгоспниця» фото: glavcom.ua

Диня «Колгоспниця» за ціною 75 грн за кіло фото: glavcom.ua

Нагадаємо, гуртова ціна херсонських кавунів цьогоріч становитиме близько 10 грн за кілограм. У 2026 році на Херсонщині засіяли близько 1 тис. га кавунів і понад 400 га динь. Після знищення зрошувальної системи регіону фермери змушені використовувати переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу. Це суттєво збільшує собівартість вирощування баштанних культур.