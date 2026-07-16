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Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дівчина поділилася власним досвідом життя у Варшаві
фото: Іnstagram.com/bakhivska/TikTok

Українка розповіла, як адаптуватися в Польщі

Українка Катерина Бахівська живе в Польщі вже чотири роки. Дівчина часто допомагає своїм знайомим у перші дні переїзду до цієї країни, тож у своєму блозі вона також поділилася чіткою формулою, із чого треба починати нове життя в Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки у TikTok.

Мобільний зв’язок

Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі фото 1
фото: скриншот Тіktok/@bakhivska

Спершу українка радить придбати сім-карту в польському магазині Żabka. «Обов’язково зареєструй номер, тому бери паспорт із собою. Це автоматично допоможе з пошуком житла, бо поляки неохоче відповідають на іноземні номери. На собі перевірено», – зауважила вона.

Житло

Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі фото 2
фото: скриншот Тіktok/@bakhivska

При пошуку житла в Польщі Катерина Бахівська радить уникати оказіональної умови: «Це договір, де тебе реально можуть виселити завтра, бо треба вказати ще одну нерухомість у Польщі. А в кого вона взагалі є?»

Pesel

Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі фото 3
фото: скриншот Тіktok/@bakhivska

Також треба зареєструвати Pesel – це цифровий ідентифікаційний номер, який використовується для ідентифікації осіб, що проживають на території Польщі. Він необхідний для візиту до лікаря, для документів тощо. «Маєш статус «Укр» чи ні, це все одно краще зробити. Але правила та закони часто міняються, тому перевіряй актуальну інформацію», – порадила блогерка.

Рахунок у банку

Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі фото 4
фото: скриншот Тіktok/@bakhivska

Рахунок у банку також варто відкрити в перші дні проживання в Польщі. «Я, наприклад, користуюсь Pko (польський банк, – «Главком»). Банківський рахунок потрібен, адже дуже часто тут користуються Blik (платіжна система в Польщі, яка дозволяє здійснювати миттєві платежі та знімати готівку, – «Главком»)», – розповіла авторка відео.

Проїзд у громадському транспорті

Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі фото 5
фото: скриншот Тіktok/@bakhivska


Українка радить одразу придбати проїзний на місяць, який називається Karta Miejska. «Якщо студент, можна оформити одразу на студентський. Якщо ні, бери із собою фото для документів та Pesel. Я оплачую одразу за три місяці, за студентською знижкою виходить zł140 (1,6 тис. грн)», – зазначила дівчина.

До слова, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. 

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Теги: Польща гроші еміграція поради українці за кордоном

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