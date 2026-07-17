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Херсонщина готується до сезону кавунів: що буде з цінами

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Херсонщина готується до сезону кавунів: що буде з цінами
На Херсонщині за тиждень стартує масовий збір кавунів
фото з відкритих джерел

Масовий збір баштанних культур у регіоні розпочнеться вже наступного тижня

Гуртова ціна херсонських кавунів цьогоріч становитиме близько 10 грн за кілограм. Попри прохолодну весну, війну та проблеми зі зрошенням, аграрії очікують початок масового збору врожаю вже за тиждень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, цього року через прохолодну та дощову весну вегетація кавунів дещо затрималася. Водночас він запевнив, що погодні умови, війна та постійні ризики не завадять херсонським аграріям забезпечити українців баштанними культурами.

У 2026 році на Херсонщині засіяли близько 1 тис. га кавунів і понад 400 га динь.

Прокудін зазначив, що після знищення зрошувальної системи регіону фермери змушені використовувати переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу. Це суттєво збільшує собівартість вирощування баштанних культур.

«Через знищення зрошувальної системи регіону для вирощування  баштанних культур аграрії використовують переважно артезіанські свердловини та окремі ділянки Інгулецького каналу, що значно збільшує собівартість виробництва», - повідомив очільник  області.

Нагадаємо, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення «Херсонський кавун». Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.

«Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів, які працюють навіть у складних умовах війни», – йдеться у повідомленні.

Журнал «Агроном» повідомляє, такий статус надає захист традиційним українським продуктам і гарантує, що використовувати назву можуть лише виробники, які дотримуються встановлених вимог. Серед інших українських географічних зазначень – «Мелітопольська черешня», «Гуцульська бриндзя» та «Закарпатське вино».

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Теги: Херсонщина аграрії фрукти ягода

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