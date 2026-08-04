США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди

Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ

Пентагон уклав угоду з Lockheed Martin і Northrop Grumman на понад $3 млрд

Міністерство оборони США підписало рамкову угоду з компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman на суму понад $3 млрд для нарощення виробництва комплектуючих до ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Втричі більше Patriot, вчетверо більше THAAD

Угоду оприлюднили Пентагон і Northrop Grumman у понеділок, 3 серпня. Домовленість передбачає нарощення виробництва деталей для двох ключових систем протиповітряної оборони США на тлі того, що конфлікти в Ірані та Україні виснажують запаси озброєння. За рамковою угодою, виробництво ракет Patriot планують збільшити втричі, а систем THAAD – учетверо.

Домовленість стала продовженням угоди з Lockheed Martin вартістю до $58,6 млрд, яку армія США підписала минулого тижня для виробництва ракет-перехоплювачів Patriot.

Дефіцит перехоплювачів

Вашингтонський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies (CSIS) нещодавно оцінив, що на озброєнні армії США перебуває менш ніж 1 тис. перехоплювачів Patriot і менш ніж 250 – THAAD. Обидві системи активно застосовували на Близькому Сході. Пентагонівські переговорники наполягали, щоб підрядники прискорили виконання попередніх попередніх домовленостей про збільшення випуску ракет, укладених раніше цього року.

До слова, Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ.

Другий постачальник двигунів

Згідно з угодою, у США створять другого постачальника твердопаливних двигунів для PAC-3, а також наростять випуск пристроїв запобіжного запалювання. Подібну рамкову угоду Пентагон уклав і з RTX – материнською компанією Raytheon – для збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk: із нинішніх приблизно 60 одиниць на рік для потреб США до 1 тис. одиниць щорічно у перспективі.

Нагадаємо, за даними Reuters, Україні для гарантованого перехоплення російських балістичних ракет може знадобитися близько 2400 перехоплювачів Patriot на рік, тоді як Lockheed Martin торік виготовила трохи більше 600 ракет PAC-3.