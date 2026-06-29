На Одещині з’явилися перші місцеві кавуни нового врожаю

Урожай аграрії виростили за ранньою технологією

В Одеській області розпочався сезон ранніх кавунів. Закупівельники вже показали перші плоди, вирощені в районі Татарбунар. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку місцевого закупівелька у TikTok.

У продаж надійшов кавун сорту «Лузітана», який уже достиг. Про це свідчить характерна жовта пляма. У коментарях під відео пояснюють, що це ранній урожай, вирощений під мульчувальною плівкою.

Раніше «Главком» розповідав, що у київських супермаркетах стартував масовий продаж перших кавунів та динь. Оскільки на початку сезону вартість баштанних є досить високою, а самі плоди важкими, ритейлери вигадали спосіб, як зробити делікатес доступнішим для гаманця покупців.

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала капуста, ціни злетіли більш ніж на 50%. Виробники продають білоголову капусту по 12–20 грн за кілограм. Це приблизно на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Фермери пояснюють зростання цін скороченням пропозиції в перехідний період між сезонами.