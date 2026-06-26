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Купуйте кавун скибками. На які хитрощі йдуть магазини, щоб розпродати перші дорогі баштанні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Купуйте кавун скибками. На які хитрощі йдуть магазини, щоб розпродати перші дорогі баштанні
Цілий кавун на початку сезону може потягнути на 500 грн
фото: glavcom.ua

Через високу вартість цілий ранній кавун або диню може дозволити собі далеко не кожен 

У київських супермаркетах стартував масовий продаж перших кавунів та динь. Оскільки на початку сезону вартість баштанних є досить високою, а самі плоди важкими, ритейлери вигадали спосіб, як зробити делікатес доступнішим для гаманця покупців. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Через високу вартість цілий ранній кавун може дозволити собі далеко не кожен киянин, адже покупка цілого плоду виллється у кругленьку суму. Аби не втрачати покупців, супермаркети вдалися до практичного маркетингового кроку. Великі плоди миють безпосередньо у залі, після чого ріжуть їх на частини – навпіл, на четвертинки або навіть продають готовими порційними скибками, запакованими у харчову плівку.

Моніторинг цін у мережі «Сільпо» показує, що звичайний смугастий кавун зараз коштує 64,99 грн за кілограм. Через велику вагу плоду навіть половинка затягне орієнтовно на 248-268 грн, а окремий шматок вагою близько півтора кілограма обійдеться майже у 99 грн. Натомість кавун, уже нарізаний скибками, пропонують трохи дешевше – за ціною 54,90 грн за кілограм, тож набір із шести готових скибок заважить усього на 36,56 грн.

Нарізаний навпіл кавун у «Сільпо»
Нарізаний навпіл кавун у «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Шматок вагою близько півтора кілограма обійдеться майже у 100 грн
Шматок вагою близько півтора кілограма обійдеться майже у 100 грн
фото: glavcom.ua
Нарізаний скибками кавун у мережі «Сільпо»
Нарізаний скибками кавун у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Преміальний кавун сорту «Стайл» із темно-зеленою шкіркою коштує ще дорожче – 99 грн за кілограм, хоча ще нещодавно ціна на нього без знижки сягала аж 129 грн.

Кавун сорту «Стайл»
Кавун сорту «Стайл»
фото: glavcom.ua

Кавун сорту «Стайл» також ріжуть на порційні шматки. Зокрема, пів кавуна тягне на 183,55 грн.

Пів кавуна сорту «Стайл» коштує близько 180 грн
Пів кавуна сорту «Стайл» коштує близько 180 грн
фото: glavcom.ua

Аналогічний підхід із нарізанням застосовують і до динь. Зокрема, імпортна диня сорту «Валенсія» продається за ціною 119 грн за кіло, тоді як порційний лоток із п'ятьма порційними шматочками коштує цілком прийнятні 50,22 гривні.

Диня сорту «Валенсія» продається за акційною ціною 99 грн за кіло
Диня сорту «Валенсія» продається за акційною ціною 99 грн за кіло
фото: glavcom.ua
Нарізані порційними скибками баштанні у одному зі столичних супермаркетів
Нарізані порційними скибками баштанні у одному зі столичних супермаркетів
фото: glavcom.ua

Продаж баштанних у такий спосіб дозволяє містянам поласувати першими баштанними без суттєвого удару по кишені, а супермаркетам звільнити полиці для нових товарів.

Варто зауважити, що таку практику нарізання та фасування баштанних наразі активно застосовують не лише у «Сільпо», а й в інших популярних столичних мережах, зокрема у супермаркетах «Ашан», «АТБ» та «Еко Маркет».

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала капуста, ціни злетіли більш ніж на 50%. Виробники продають білоголову капусту по 12–20 грн за кілограм. Це приблизно на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Фермери пояснюють зростання цін скороченням пропозиції в перехідний період між сезонами.

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Теги: Сільпо супермаркет Київ ціни

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