Українські супермаркети тимчасово продаватимуть цигарки в європейській упаковці
Це стосується тих тютюнових виробів, які виробляє компанія «Філіп Морріс»
Цигарки виробництва «Філіп Морріс» тимчасово продаватимуться в Україні в упаковці країн ЄС. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на отриману від прес-служби компанії інформацію.
До такого кроку компанія вдалася через те, що виробничий центр «Філіп Морріс» у Харківській області тимчасово припинив роботу. Також були порушені ланцюги постачання.
«Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників», − сказав гендиректор компанії Максим Барабаш.
Він також додав, що вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну і дату виробництва.
До слова, 15 березня Верховна рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС.
Нагадаємо, раніше ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво».
Учасників протиправної схеми затримали під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тисяч доларів.