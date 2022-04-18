Українські супермаркети тимчасово продаватимуть цигарки в європейській упаковці

В Україні тимчасово деякі цигарки будуть продавати у європейській упаковці

Це стосується тих тютюнових виробів, які виробляє компанія «Філіп Морріс»

Цигарки виробництва «Філіп Морріс» тимчасово продаватимуться в Україні в упаковці країн ЄС. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на отриману від прес-служби компанії інформацію.

До такого кроку компанія вдалася через те, що виробничий центр «Філіп Морріс» у Харківській області тимчасово припинив роботу. Також були порушені ланцюги постачання.

«Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників», − сказав гендиректор компанії Максим Барабаш.

Він також додав, що вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну і дату виробництва.

До слова, 15 березня Верховна рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС.

Нагадаємо, раніше ДБР запобігло спробі продажу цигарок для ЗСУ «наліво».

Учасників протиправної схеми затримали під час передачі чергового траншу у розмірі 50 тисяч доларів.