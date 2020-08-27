Українські військові візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Німеччині



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Загалом у навчаннях братимуть участь близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів

Україну представлятимуть підрозділи 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій

Українські військові у вересні цього року візьмуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, що проходитимуть у Німеччині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Міжнародні навчання Combined Resolve XIV відбуватимуться у вересні цього року на навчальному полігоні «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США, що в Федеративній Республіці Німеччина. Україну представлятимуть підрозділи 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій», - сказано у повідомленні.

За словами організаторів, серед учасників цьогорічних маневрів - підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції.

Загалом у навчаннях братимуть участь близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.

Нагадаємо, на Львівщині відбулася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident — 2020.

Як повідомлялося, британські військові восени тренуватимуть українських моряків.

Також на Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання.