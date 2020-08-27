  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українські військові візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Німеччині

    • Розсилка
    Загалом у навчаннях братимуть участь близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів - Українські військові візьмуть участь у міжнародних навчаннях у Німеччині
    Загалом у навчаннях братимуть участь близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів

    Україну представлятимуть підрозділи 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій

    Українські військові у вересні цього року візьмуть участь у міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV, що проходитимуть у Німеччині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Міжнародні навчання Combined Resolve XIV відбуватимуться у вересні цього року на навчальному полігоні «Хохенфельс» Сухопутних військ ЗС США, що в Федеративній Республіці Німеччина. Україну представлятимуть підрозділи 28 окремої механізованої бригади, Міжнародного центру миротворчості та безпеки і Сил спеціальних операцій», - сказано у повідомленні.

    За словами організаторів, серед учасників цьогорічних маневрів - підрозділи від збройних сил Італії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словенії, США та Франції.

    Загалом у навчаннях братимуть участь близько 3500 військовослужбовців Альянсу та партнерів.

    Нагадаємо, на Львівщині відбулася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident — 2020.

    Як повідомлялося, британські військові восени тренуватимуть українських моряків.

    Також на Херсонщині у вересні пройдуть військові навчання.

    США ЗСУ Німеччина Міноборони військові навчання Rapid Trident військові навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ