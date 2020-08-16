Південна Корея та США відтермінували початок військових навчань через пандемію Covid-19



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Військові навчання розпочнуться у вівторок та триватимуть до 28 серпня Фото Yonhap

Заплановані навчання будуть меншими за масштабами порівняно з попередніми

Південна Корея та США відтермінували початок військових навчань до вівторка через побоювання з приводу пандемії хвороби Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ.

Південна Корея та США вирішили розпочати щорічні військові навчання наступного тижня, замість сьогодні, початок заходу відтермінували через поширення коронавірусу.

Військові навчання розпочнуться у вівторок та триватимуть до 28 серпня, зазначається в заяві Керівника об’єднаного штабу (JCS). Обидві сторони прийняли рішення після врахування всіх обставин, таких як ситуація з хворобою Covid-19 зокрема.

Спочатку військові чиновники Сеулу та Вашингтону планували розпочати навчання сьогодні, але змінили дату після того, як у офіцера ЗС Південної Кореї, який повинен був брати участь у навчаннях, виявили коронавірус у п’ятницю.

Заплановані навчання будуть меншими за масштабами порівняно з попередніми, оскільки американські військові не змогли приїхати до Південної Кореї у достатній кількості через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.